IV Curso de Verano en Toledo sobre Doctrina Social de la Iglesia

IV Curso de Verano en Doctrina Social de la Iglesia

Más de 60 personas –maestros, profesores, padres y madres e interesados en el mundo de la educación– se han reunido el pasado fin de semana en Toledo para reflexionar sobre el reto educativo y plantear propuestas desde la Doctrina Social de la Iglesia

Con este título, los pasados 29 y 30 de junio, ha tenido lugar en Toledo el IV Curso de Verano organizado por Polis, grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar. Las más de 60 personas asistentes disfrutaron un año más del ambiente de convivencia fraterna y rigor en el tratamiento de los temas que conformaban el programa.

Las jornadas fueron inauguradas por D. Braulio Rodríguez, Arzobispo de Toledo, que señaló el valor de este encuentro formativo en torno al reto que supone la educación en nuestros días.

Juan Orellana, Profesor de Televisión y Cine en la Universidad CEU San Pablo, habló sobre el contexto cultural de la educación y su influencia en educadores y educandos. Describió una situación marcada por la transición de la cultura analógica a la digital, lo que obliga a educadores y educandos a un diálogo desde dos mundos diferentes, que debe estar presidido por el amor al otro. Y destacó cómo cada uno somos educadores, especialmente los cristianos, allí donde vivimos. Enrique Burguete, Profesor de Antropología en la Universidad Católica de Valencia, profundizó en la visión antropológica del reto educativo. En su ponencia, expuso la evolución del feminismo sufragista al feminismo actual y su evolución hacia el posfeminismo, así como su influencia en la formación del concepto de género, tal y como se entiende actualmente por los legisladores, y los cambios en la visión antropológica que ha introducido en el campo educativo. También expuso su diagnóstico sobre las causas que han favorecido la propagación de estos conceptos en nuestra sociedad actual. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe, centró su intervención en la misión de la Iglesia en el ámbito educativo. Recordó lo que supuso el nacimiento de la cultura cristiana en los primeros siglos de la Iglesia, que introdujo la esperanza cristiana y la cruz como elementos fundamentales de una nueva forma de ver la vida, la muerte y el mundo. También recordó la declaración Gravissimum educationis, del Concilio Vaticano II, que invita a los cristianos a trabajar en el campo educativo, entendiendo que el objetivo de la educación es descubrir a las personas su destino eterno y procurar el bien de la sociedad. Finalmente, repasó los retos y tareas que el Papa Francisco ha señalado como urgencias en el ámbito educativo: crear redes, globalizar la esperanza y armonizar la identidad, la calidad y el bien común.

Las jornadas finalizaron con una Mesa Redonda en la que participaron D. Armando Zerolo, Profesor de Derecho y Pensamiento Político en la Universidad CEU San Pablo, D. Juan Carlos Corvera, Presidente de la Fundación Educatio Servanda, y D. Fernando López Luengos, Profesor de Filosofía y Presidente de la Asociación Educación y Persona. El debate giró en torno a propuestas concretas para afrontar el reto educativo aquí y ahora, con activa participación de la audiencia. D. Juan Carlos Corvera, promotor de proyectos educativos, animó a discernir ante la Palabra del Señor, el verdadero Maestro, la misión personal de cada uno en este campo. D. Armando Zerolo, presentó una propuesta muy sugestiva sobre la conveniencia de “feminizar la política”, de manera que algunos de los mejores rasgos de “lo femenino” (la atención personal y el cuidado, la receptividad, la capacidad de relación, la fecundidad y capacidad de generar algo nuevo…) lleguen a ser asumidos en la vida pública, lo que permitiría entrar en un diálogo abierto con lo mejor del movimiento feminista desde la comprensión de muchas de sus reivindicaciones legítimas. Sobre el valor del diálogo en relación a los promotores de la perspectiva de género giró también parte de la intervención y propuestas de D. Fernando López Luengos, para lo cual destacó lo necesario que es la capacidad de ponerse en el punto de vista del interlocutor, sin dejar de mantener la firmeza en la defensa de los derechos de los padres –primeros educadores– a este respecto, y la importancia de asociarse para combatir los intentos de adoctrinamiento.

Ángel Fernández Collado, Obispo auxiliar de Toledo, clausuró las jornadas agradeciendo al Grupo Polis y a la Delegación de Apostolado Seglar la organización del Curso e invitando a todos a afrontar con esperanza y confianza estos retos que reclaman nuestra urgente respuesta.

