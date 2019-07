Introducción de monseñor Martínez al libro “El misterio de la caridad de Juana de Arco»

Las páginas que siguen formaron parte originalmente de la obra “El misterio de la caridad de Juana de Arco”. Esa joya de la literatura cristiana fue publicada hace años en versión española, y ha sido reeditada recientemente, junto con los otros dos grandes “misterios” escritos por Péguy (“El pórtico del misterio de la segunda virtud” y “El misterio de los Santos Inocentes”) por Ediciones Encuentro, Madrid (2009), bajo el título de “Los tres misterios”. A esta edición le precedieron, entre los años 70 y 90, unas publicaciones separadas de los tres misterios que se echan de menos hoy.

Lo que hoy constituye la primera parte de la obra que presentamos fue retirado del texto de “El misterio de la caridad” ya cuando estaba en pruebas. Su lugar era exactamente al final del actual “El misterio” publicado, que termina con la indicación de escenografía siguiente: “Madame Gervaise había salido ya. Pero vuelve a entrar antes de que haya habido tiempo de bajar el telón”. Es ahí donde empieza nuestro texto. Las páginas arrancadas de las pruebas no tienen ninguna indicación de ser un “Primer acto”, y ciertamente no constituyen ni una segunda parte ni una continuación de “El misterio de la caridad de Juana de Arco”.

En cuanto a lo que aparece aquí como “Segundo acto” y “Tercer acto”, esas designaciones son del mismo Péguy, pero el texto que contienen esas páginas fue apartado del texto de “El misterio de la caridad” cuando estaba todavía en manuscrito: nunca fueron llevadas a la imprenta. De hecho, en la reciente edición de las obras poéticas completas de Péguy publicadas el año 2014 con motivo del centenario de su muerte en la Bibliothèque de la Pléiade se presentan todos estos textos como complementos a “El misterio de la caridad”, pero se presentan en primer lugar, y de manera independiente, los textos retirados del manuscrito (los llamados “Segundo acto” y “Tercer acto”), y luego, después, y como no teniendo nada que ver con lo anterior, el texto retirado de las pruebas de imprenta. En nuestra traducción, en cambio, como en la edición anterior de las obras poéticas de Péguy en la misma Bibliothèque de la Pléiade, la de 1957, el orden es el inverso, lo que da la impresión de que el texto retirado de las pruebas sería el primer acto, aunque el texto no lo dice. Dado el carácter fragmentario de los textos y para no complicar la vida del lector, hemos preferido seguir manteniendo esta última presentación, aunque sea más artificial y corresponda menos a la verdad del origen de estos textos.

La verdad parece ser que el mismo Péguy pensó en algún momento darle al actual "El misterio de la caridad de Juana de Arco" el título de "El misterio de la vocación de Juana de Arco". En la edición impresa, tras todas las correcciones que Péguy hizo, incluso en las pruebas, el título es el que ha permanecido, "El misterio de la caridad". Da la impresión, sin embargo, que Péguy pensaba rehacer toda su Juana de Arco primitiva, la de 1897, y que los fragmentos que arrancó de "El misterio" (al menos los que arrancó del manuscrito), estaban orientados a esos otros volúmenes sobre Juana de Arco que Péguy nunca llegaría a escribir. De ahí su carácter fragmentario, y la relativa incoherencia de una parte del texto (la retirada de las pruebas) con la otra (la retirada del manuscrito). Los otros dos misterios, "El pórtico del misterio de la segunda virtud", y "El misterio de los Santos Inocentes", en efecto, no son ni continuación ni parte de esos otros misterios de Juana de Arco en los que el autor pensó en algún momento, sino que son otra cosa, responden a otra idea y a otro proyecto.

+ Javier Martínez

Arzobispo de Granada

Abril de 2019

Leer Introducción completa de D. Javier Martínez, Arzobispo de Granada, al libro “El misterio de la vocación de Juana de Arco” (Editorial Nuevo Inicio, 2019).

