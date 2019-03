Introducción a la fe cristiana. Para personas que buscan, libro de Javier Garrido

Introducción a la fe cristiana. Para personas que buscan

La Editorial Verbo Divino ha publicado el libro de Javier Garrido “Introducción a la fe cristiana. Para personas que buscan”.

Este libro es, como su propio título pregona, una introducción a la fe cristiana, una puerta de entrada que tal vez sea insuficiente para algunas personas -sobre todo si esperan pruebas racionales-, mientras que para otras podrá parecer demasiado explícita y pretenciosa, pero con la que Javier Garrido trata de ayudar a todas ellas, con honradez, en su búsqueda.

Actualmente, no cabe evangelizar dando por supuesta la fe cristiana, ni tan siquiera la experiencia religiosa. El fenómeno global de la secularización y el pluralismo de ofertas de sentido se traduce en una tipología altamente variada de personas: las que dejaron de creer; las que necesitan clarificar su identidad cristiana; las que no distinguen entre la espiritualidad que viene del Oriente y la tradición judeocristiana; las que, por diversas razones, inician la búsqueda de sentido de la existencia humana, etc.

Javier Garrido Goitia (1941), franciscano de la Provincia Franciscana de Arantzazu, es licenciado en filosofía y teología por la Universidad de Friburgo (Suiza). Desde hace más de 30 años, se dedica a la formación de grupos de adultos y a acompañar procesos de fe de personas de todas las procedencias, especialmente universitarios.

