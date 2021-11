Influencers católicos enseñan las claves para evangelizar en la red social Tik Tok

La plataforma digital iMisión ha organizando un webinar gratuito en el que han enseñado las claves para evangelizar en la red social Tik Tok. El acto ha sido presentado por la periodista Auxi Rueda.

Hemos empezado nuestra webinar "Evangelizar en Tik Tok! Presentamos a nuestros tik tokers. No te lo piertas!https://t.co/ZNCRIJXRQd pic.twitter.com/FSk6O0sops — iMisión ن (@iMision) November 16, 2021

Los ponentes de esta actividad han sido la hermana Xiskya Valladares (@xiskya), con más de 448.000 seguidores en Tik Tok, el Padre Damián (@damianmariavoz), con 590.000, la Hermana Clara (@hna.clara), y el Padre Jorge (@jlreinaudo), que acumula 371.000.

«Somos canales y somos puentes cuando acogemos a todas las personas»

La hermana Xiskya Valladares, nicaraguense y doctora en comunicación, ha explicado que «Tik Tok es una red que es atípica y no es religiosa. En ella están los que están más alejados de la Iglesia. Mi intención era transmitir el amor de dios a los que no lo recibirían si no nos acercásemos a ellos. Somos canales y somos puentes cuando acogemos a todas las personas. Yo me muestro como soy, tal como soy con mi comunidad y con mi familia, creo que eso es clave para llegar a la audiencia».

El granadino, redentorista y misionero, famoso por su paso en La Voz, el Padre Damián, ha expuesto que «por mi parte el acceso a Tik Tok fue de forma misionera, porque quería llevar al mundo aquello que quiero y que creo. Accedí a Tik Tok en cuarentena y al principio me parecía algo compleja, pero vi que se podían mantener buenas conversaciones con los seguidores. El objetivo principal es tratar de esponjar el corazón de las personas que no tienen fe o que tienen y se han alejado de la Iglesia».

Por su parte, la valenciana Hermana Clara perteneciente a la comunidad salesiana misionera de Bolivia, ha contado que «es una misión que nos manda Cristo. El mundo digital nos da la oportunidad de no poder dejar de anunciar la alegría de lo que hemos descubierto. Es facilitar la experiencia de Dios a la gente. Se trata de compartir aquello que hemos visto y oido».

«El verdadero desafío es llegar a todos los hombres»

El argentino Padre Jorge ha afirmado que «Tik Tok forma parte de un ecosistema digital. Yo todo el contenido que hago no lo hago solo para esa red social, también lo llevo a Instagram y YouTube. No es solo llegar a los católicos o los creyentes, hay que llegar a todos los hombres, ese es el verdadero desafío».