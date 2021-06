India: Nuevas agresiones anticristianas en Orissa

La violencia anticristiana ha vuelto a Orissa, si es que alguna vez se fue. El pasado 8 de junio fundamentalistas hindúes destruyeron las viviendas de las ocho familias cristianas de la aldea de Yikapai y después las expulsaron del lugar.

El Consejo Global de Cristianos Indios (GCIC) ha condenado enérgicamente el ataque y lamenta que pese a que se ha interpuesto una denuncia esta no vaya a servir para nada. «La extrema derecha sigue imponiendo el terror contra los cristianos pobres y vulnerables de Orissa», denuncia el presidente del organismo, Sajan J. George, que recuerda que la Constitución garantiza la libertad religiosa.

Lo ocurrido no es un hecho aislado. El 16 de mayo, 150 radicales armados atacaron y demolieron la iglesia que se estaba construyendo en Bodoguda, otro pueblo de la zona con doce familias tribales cristianas. En este mismo lugar ya había sido incendiada un año antes la casa de una mujer de 75 años que había acogido a siete cristianos cuyas viviendas también habían sido destruidas por los fanáticos. La denuncia interpuesta entonces no ha servido para nada. «No solo no se actuó contra los autores —corrobora George—, sino que además la administración amenazó a los cristianos que la habían formulado. Este fracaso no hace más que envalentonar a los extremistas».

En estas últimas agresiones no ha habido que lamentar muertes. Pero Orissa ya vivió en 2008 un pogromo anticristiano en el que fueron asesinadas 37 personas, dos de ellas pastores protestantes. Entonces se destruyó 41 iglesias y cientos de viviendas. Unos 16.000 creyentes en Cristo tuvieron que huir a los bosques para salvar sus vidas.