Inauguración del curso académico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

El arzobispo inaugura el curso académico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

El lunes 1 de octubre tendrá lugar la inauguración del curso académico 2018-2019 de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Los actos arrancarán a las 18:00 horas con una Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y gran canciller de la universidad, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

A partir de las 20:00 horas, el salón de actos del Seminario Conciliar (c/San Buenaventura, 9) acogerá el acto académico que se iniciará con la lectura de la Memoria del curso 2017-2018. Continuará con la intervención del rector magnífico, Javier Mª Prades. La lección inaugural, Ritual gnóstico de redención de muertos, será impartida por el Dr. Manuel Aróztegui Esnaola, profesor numerario de la Facultad de Teología de la UESD. El acto será clausurado con la intervención del cardenal Osoro.

UESD: Formación universitaria cristiana abierta al mundo

San Dámaso promueve el humanismo cristiano mediante la evangelización de la cultura al servicio de la sociedad. Bajo su lema Veritatis Verbum communicantes (Transmisores del Verbo de la Verdad), la universidad realiza una tarea de formación de aspirantes al sacerdocio y otras formas de vida consagrada, pero también está abierta a laicos que desean profundizar científicamente y con rigor en la fe católica.

La UESD cuen­ta con cua­tro fa­cul­ta­des, Teo­lo­gía, De­re­cho Ca­nó­ni­co, Fi­lo­so­fía y Li­te­ra­tu­ra Cris­tia­na y Clá­si­ca, y el Ins­ti­tu­to Su­pe­rior de Cien­cias Re­li­gio­sas. El pa­sa­do cur­so, más de 2.000 alum­nos de 50 na­cio­na­li­da­des es­tu­dia­ron en la UESD en di­fe­ren­tes cur­sos tan­to pre­sen­cia­les como a dis­tan­cia. Todos sus títulos universitarios tienen reconocimiento civil y eclesiástico y en sus aulas es posible estudiar grados, posgrados y doctorados.

1-10-2018

