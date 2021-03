«Impulsar un laicado maduro»: conocemos el proyecto pastoral de Acción Católica General

El pasado sábado 27 de febrero tuvo lugar de forma telemática la presentación online del proyecto pastoral de Acción Católica General.

Con el reclamo ¡Ven y verás!, más de 500 personas de España, Perú, Italia, Inglaterra, México, Bolivia o Suiza, se congregaron para conocer los puntos cardinales a trabajar en la vida parroquial para cumplir con el mandato del Papa Francisco y sus obispos, que desde hace años vienen marcando los pasos de la Nueva Evangelización.

A Juicio de la ACG, la creciente secularización, el relativismo, el individualismo religioso o la falta de conciencia misionera son componentes del contexto actual en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, lejos de ser una rémora, debe ser visto, tal y como recoge la página 9 de esta propuesta pastoral, como una oportunidad para la renovación y el anuncio del Evangelio.

Uno de los aspectos esenciales tratados durante la sesión del sábado fue «la necesidad de que las parroquias sean espacios donde compartir la fe y la vida alrededor de la eucaristía y los sacramentos. Un lugar donde aprender a orar y a relacionarse con el Padre»; fortaleciendo los lazos comunitarios, estando en permanente discernimiento para que cada uno de los feligreses que han sido llamados por Dios puedan dar testimonio atendiendo a la Iglesia y a la sociedad. Un proyecto, en definitiva, «al servicio de las personas que contribuye a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y a la corresponsabilidad de todos sus miembros; encarnados en la sociedad en colaboración con el obispo diocesano».

Debemos «impulsar un laicado maduro, evangelizador, consciente y que cultive una espiritualidad apostólica centrada en Cristo», dijeron desde la organización.

En este contexto se quiso recordar también las palabras del Papa Francisco al II Congreso Internacional de Acción Católica en abril de 2017. «La misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es la tarea. La Acción Católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva se desvirtúa la esencia de la Acción Católica y pierde su razón de ser. Es vital renovar y actualizar el compromiso de la Acción Católica para la evangelización, llegando a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, a todas las periferias existenciales, de verdad y no como una simple formulación de principios».

El próximo 10 de marzo a las 20:00 horas, volverá a tener lugar una sesión telemática, donde es necesario inscribirse previamente, para poder seguir profundizando sobre las líneas maestras de este proyecto.