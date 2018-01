Comienzan las III ReliCat Games en Málaga

Participantes en los II Relicat Games durante la prueba escrita

El 10 de febrero, de 10.00 a 13.00 horas, comienzan las III ReliCat Games Málaga. La primera cita es la competición individual, que tendrá lugar en la Academia Santa Teresa (Colegio Teresianas de Málaga, Calle Monte de Sancha, 38).

Los profesores de Religión Católica ya están preparando a sus alumnos para que participen en dichas Olimpiadas de Religión Católica en Málaga.

«Este evento es más que un acto académico, es una manifestación clara de la importancia que tiene esta materia para los jóvenes y sus familias. Es convivencia entre el profesorado y el alumnado de Religión. Quizás una nueva excusa más para encontrarnos en una actividad extraescolar. Y sobre todo una nueva oportunidad, porqué no, para fomentar entre el alumnado el interés por esta materia y prestigiar el área entre la comunidad educativa y la sociedad en general. Pero con las ReliCat Games pretendemos también un ambiente sano en el que no hay contrincantes sino compañerismo y en el que la búsqueda del conocimiento no está reñida con la diversión», explican desde la organización.

ReliCat Games tiene la misma estructura y funcionamiento que las Olimpiadas de otras áreas que se desarrollan en nuestra comunidad, con la diferencia de una fase final por equipos. El nombre de ReliCat Games es una contracción de las palabras Religión + Católica y el término inglés Games, que significa actividades o juegos deportivos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Alumnado de Religión Católica, en centros públicos, privados y concertados de la Diócesis de Málaga, de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Se distribuirán en 4 categorías:

– Categoría “A”: Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

– Categoría “B”: Alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º).

– Categoría “C”: Alumnado de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º).

– Categoría “D”: Alumnado de Bachillerato.

COMPETICIONES

Cada Centro Educativo elegirá, como estime conveniente, 6 alumnos/as que realizarán la prueba individual y un máximo de 6 suplentes por categoría.

En esta web de la delegación diocesana colgaremos las diferentes preguntas y pruebas que el colegio podrá utilizar para la selección de su alumnado. Además, a los centros inscritos se les remitirá más materiales para la preparación de las II Olimpiadas de Religión Católica.

Competición Individual (10 febrero de 2017):

La participación es individual.

La prueba, es escrita y de carácter teórico. Consistirá en preguntas tipo test sobre la asignatura de Religión y Moral Católica.

Un 70% de las preguntas serán similares a las publicadas en la página web de la delegación Diocesana de Enseñanza (http://reca.diocesismalaga.es ) y a las remitidas a los centros educativos participantes.

La duración de la prueba será de 1 hora.

En cada categoría, los 5 centros educativos que tengan una mejor calificación pasarán a la competición por Equipos. En caso de empate se realizará un sorteo.

Competición por Equipos (en el mes de abril de 2017) :

La participación en cada categoría será por equipos, cada uno formado por los 3 alumnos/as de un mismo centro educativo para la categoría

Cada equipo responderá, verbalmente o por escrito a diferentes pruebas tipo:

– Responde cuando puedas: Escribir la contestación en la pizarra antes que los otros equipos.

– Tabú: Un miembro del equipo intentará que los otros dos adivinen la palabra oculta pero sin utilizar las palabras prohibidas.

– Gestos: Un miembro del equipo explica un término mediante gestos a los otros dos compañeros.

– Busca la cita: Buscar en la Biblia y responder a una pregunta en la pizarra antes que los otros equipos.

PREMIOS

El mejor premio es hacer las cosas bien.

En la Competición Individual, se premiará a los mejores alumnos/as de cada categoría. En caso de empate, se realizará una prueba de desempate.

En la Competición por Equipos, se premiará a los miembros de los 3 equipos vencedores de cada categoría. También se premiará al centro educativo vencedor de cada categoría.

Encarni Llamas Fortes

Obispado Málaga

