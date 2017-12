III Campaña Ningún niño sin juguete de la Sociedad San Vicente de Paúl de Cáceres

El Consejo de Zona de Cáceres de la Sociedad de San Vicente de Paúl organiza la III Recogida de Juguetes, bajo el lema: “Ningún niño sin Juguete”, recogiendo juguetes nuevos o seminuevos y se destina a familias con escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad y se repartirán estas navidades.

“Queremos poner nuestro granito de arena, ser solidarios, y ayudar a que todos los niños disfruten de su derecho a jugar”,explica Andrés Merchán, presidente del Consejo de Zona de Cáceres SSVP. “Se trata de darle una segunda vida a aquellos juguetes que no se han utilizado o que ya no se utilizan, colaborando y llevando alegría e ilusión a esos niños cuyos padres no pueden permitirse comprar juguetes”.

Pero no se trata de “deshacernos” de juguetes rotos o que nos funcionan. El objetivo es donar juguetes que ya no se utilizan, pero que aún están en perfecto estado, para que así otros niños puedan jugar y disfrutar de esos juegos. “Donar juguetes no significa dar caridad o aprovechar para vaciar armarios o deshacernos de cacharros que molestan en casa. El objetivo es hacer un poco de justicia y ofrecer solidaridad y generosidad de forma gratuita”, añade el presidente.

Además colaborar en campañas solidarias“es un ejemplo para nuestros hijos, que verán que en casa somos solidarios y nos preocupamos por los demás”,sentencia Merchán.

La recogida se realizará los Martes de 18.00 a 20.00 horas y los Miércoles de 11.00 a 13.00 horas durante el mes de Diciembre en el Centro Ozanam, situado en la calle Nidos, nº-9 de Cáceres