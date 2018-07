Iglesia de Nicaragua denuncia profanación de la eucaristía en una capilla

La diócesis de Jinotega en Nicaragua denunció que el viernes 20 de julio sujetos desconocidos ingresaron a una capilla y profanaron la Eucaristía, el mismo día en que el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos del país de “golpistas”.

El último viernes los obispos también habían convocado a un día de ayuno y oración en el que se rezó una oración de exorcismo a San Miguel Arcángel en desagravio por las profanaciones de los últimos meses a varias iglesias y la violencia contra el clero.

“Hacemos del conocimiento público que la noche del viernes 20 de julio sujetos desconocidos profanaron la capilla de Nuestra Señora del Carmen perteneciente a la parroquia Sangre de Cristo de la ciudad de Jinotega. Los mimos profanaron el Santísimo Sacramento del Altar que estaba resguardado en la capilla”, denunció la diócesis a través de su cuenta de Facebook.

Asimismo, fueron publicada fotografías en las que se observa una ventana rota y objetos sagrados tirados en el suelo.

Según el diario La Prensa, los desconocidos “hicieron sus necesidades fisiológicas en varios de los copones y robaron la custodia donde se coloca la hostia consagrada, así como un equipo de sonido y una alcancía”

Finalmente, en su mensaje, la Diócesis de Jinotega pidió que “Dios se apiade de esos corazones que no saben lo que hacen”.

“¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman!”.

Con este acto, al menos siete iglesias católicas han sido profanadas en Nicaragua en estos tres meses de crisis política y social en el paísRedacción ACI

Prensa, 22 de julio de 2018

