Iglesia de México exige la reconstrucción de templos dañados por el terremoto

La Iglesia católica mexicana exigió este domingo a las autoridades federales la reconstrucción de los 160 templos dañados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, en el día en que se cumple un año y ocho meses de dicho sismo

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 21 de mayo de 2019

«¡Queremos ver nuevamente abiertas las puertas de todas las iglesias! ¡Queremos ver ya acciones concretas!», exhortó la institución en un editorial publicado en el semanario Desde la Fe y titulado «Reconstrucción ya».

Los obispos recordaron que el temblor de magnitud 7,1 que azotó el sur del país y la capital mexicana dejó 160 iglesias dañadas, de las cuales 60 presentan daños severos y 25 tuvieron que cerrar. La mayoría de estos templos se ubican en la alcaldía de Xochimilco, en el sur de Ciudad de México, incluida la parroquia de San Bernardino de Siena, propuesta como futura catedral de Xochimilco.

El pueblo preocupado por sus templos

«Los pueblos originarios de dicha alcaldía, en particular, están preocupados por sus templos, pues temen que se les deje en el olvido y no funcionen más para el culto», alertó la Iglesia. Ante esto, señaló que «los templos dañados son propiedad federal y no es lícita su intervención por la vía libre», además de que la reconstrucción es «muy costosa».

Por eso señaló a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como «quienes deben encargarse de esta labor». Según el editorial, se afirma que «como Iglesia, pedimos al Señor que las autoridades puedan ya concretar los proyectos por tanto tiempo anunciados».

El editorial afirma que «más allá de que los templos sean patrimonio histórico, cultural o artístico de la nación, son lugares de encuentro y casas de oración». Por ello, señaló que «los fieles desean no sólo que sean levantados, sino colaborar con las autoridades en la reconstrucción». Por su parte, la Iglesia señaló que su papel «es animar a los sacerdotes de los templos dañados a salir y atender a sus comunidades más allá de los muros».

El terremoto en el 2017

En 2017, fallecieron 471 personas en México a causa de tres sismos, los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.

El terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México. Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur de México disparó la alerta sísmica en la capital.

