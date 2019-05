I Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas – VIII Centenario Catedral de Burgos

El organista de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia, presidirá el jurado del primer Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas – VIII Centenario Catedral

Los cuatro jóvenes finalistas optarán a más de 7.000 euros en premios

Los conciertos serán el sábado 8 de junio, en la capilla de San Enrique de la Catedral de Burgos, y el domingo 9, en la iglesia de La Merced

La primera edición del Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas – VIII Centenario de la Catedral de Burgos contará con cuatro finalistas y un jurado que estará presidido por el organista español de mayor proyección internacional, Juan de la Rubia, titular de la Sagrada Familia de Barcelona. El certamen se enmarca dentro de los actos para conmemorar los 800 años que la Seo burgalesa cumplirá en 2021. Está organizado por el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 dentro de su interés en “trabajar en proyectos que puedan tener continuidad en la ciudad de Burgos”, destacó la directora general de Fundación, Piluca Gil, en la presentación del concurso. Lo coordina el organista burgalés Diego Crespo y se desarrollará en dos sesiones, el sábado 8 y el domingo 9, y repartirá 7.050 euros en premios.

El primer concierto será el sábado 8 de junio, a las 20.00 horas, en la capilla de San Enrique de la Catedral de Burgos. Cada participante interpretará un repertorio de música ibérica del siglo XVI al XVIII. Habrá una pieza obligatoria de Antonio de Cabezón y una o dos que escogerán libremente. El recital durará alrededor de una hora y será gratis hasta completar el aforo alrededor de la capilla y en la nave central.

Al día siguiente, el domingo 9 de junio, los concursantes se desplazarán hasta la iglesia de La Merced, gracias a la cesión del espacio por parte de la Compañía de Jesús. El concierto comenzará a las 19.00 horas y durará dos horas. Durante ese tiempo los cuatro finalistas trabajarán con un repertorio de los siglos XIX y XX con piezas escogidas por ellos. También será gratis. El periodista de RNE y escritor Carlos Santos presentará los dos conciertos.

Los participantes podrán ensayar los días previos, el jueves 6 y el viernes 7. Los finalistas seleccionados son Pol Álvarez Viciana (Terrasa, 1999), Javier Moral Agraso (Burgos, 1997), Berenguer Montserrat Robert (Vilafranca del Penedés, 1995) y Sara Johnson Huidobro (León, 1992).

7.050 euros en premios y un jurado de prestigio

Los concursantes optarán a varios galardones. El primer, segundo y tercer premio recibirán 3.000, 2.000 y 1.250 euros, respectivamente, tras la celebración de sendos conciertos que formarán parte de la programación del IMC a partir de octubre. Además, Adeco Camino les premiará con la participación en otro recital para cada uno y que tendrán lugar en verano en localidades del Camino de Santiago en el entorno de Castrojeriz. Por último, habrá otro galardón especial para el mejor intérprete de música ibérica que consistirá en otro concierto por el que obtendrá 800 euros. En concreto, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 asume el coste del segundo premio y el Ayuntamiento, el primero y el tercero y el especial.

El jurado estará compuesto por seis miembros. El presidente del mismo será Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona y profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña. El secretario del jurado será Diego Crespo, presidente de la Asociación Amigos del Órgano. A ellos les acompañarán en la toma de decisiones Loreto Fernández Imaz, profesora en el Conservatorio de San Sebastián; Marco Brescia, organista italo-brasileño y doctor en Musicología; Andrés Cea Galán, profesor del Conservatorio de Sevilla y fundador de la extinta Academia de Órgano de Andalucía; y Óscar Laguna de la Mata, organero con más de 25 años de experiencia. Los finalistas deberán “demostrar su valía con un instrumento barroco pero también con uno del siglo XIX o XX”, resaltó Crespo en rueda de prensa.

El concurso servirá igualmente para reivindicar el órgano y “poner en alza el valor patrimonial y cultura de Burgos y su provincia”, así como rendir tributo a Antonio de Cabezón y Francisco Salinas, “relevantes compositores y organistas” burgaleses, tal y como recordó Carolina Blasco, portavoz del equipo de Gobierno municipal en funciones. Cada día se interpretará el repertorio propio de cada instrumento. Así, el de la capilla de San Enrique se ha escogido por su buen estado de conservación y por ser ibérico y, por tanto, ser coherente con la música española y portuguesa que sonará en él. El de La Merced es el único de los construidos por Cavaillé-Coll en el siglo XIX que funciona en Burgos y destaca por su singularidad e importancia.

