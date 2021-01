Hondo pesar de los obispos…

Los obispos españoles han reaccionado a lo largo del día de hoy a través de mensajes en las redes sociales. Porque la muerte de Juan del Río, arzobispo castrense, no deja indiferente. Hombre muy querido y valorado, «quedará siempre en nuestra memoria», decía el cardenal Juan José Omella esta noche en El Cascabel de TRECE. El cardenal Carlos Osoro, el arzobispo Julián Barrio, el arozbispo Francisco Cerro, el obispo José Manuel Lorca Planes (miembro, con Juan del Río, de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales); el obispo Demetrio Fernández, el obispo José María Gil Tamayo, el obispo Luis Ángel de las Heras… Cada uno desde su forma y todos con agradecimiento por la persona de este arzobispo-periodista que supo tejer muchas historias de vida.

Un vuelco me ha dado el corazón por la noticia de la muerte de Mons. Juan Del Río. La muerte se presenta sin llamar rompiendo la paz del alma. Esta mañana le he gritado al Señor, por él y por todas las víctimas de esta pandemia, porque ya no me quedan lágrimas. @prensaCEE pic.twitter.com/1FSf6MKjUk

