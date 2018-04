Homilía del Papa Francisco en Santa Marta: seguir a Jesús por fe, no por interés

El Papa Francisco en Santa Marta: seguir a Jesús por fe, no por interés

¿Sigo a Jesús por interés o por fe? ¿Cómo respondo a su amor? Fueron algunas de las preguntas propuestas por el Papa Francisco en la misa matutina en la Casa Santa Marta, este 16 de abril

María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, 16 de abril de 2018

En la misa de este lunes, en la residencia Santa Marta , el Papa Francisco pone en guardia sobre el seguir a Jesús por interés, es decir, por los milagros que cumple, exhortando, en cambio, a buscarlo por la fe, para escuchar su palabra. Para esto, es necesario refrescar la memoria de aquello que el Señor ha realizado en nuestra vida y poder así responder con amor.

No buscar a Jesús por los milagros

El Papa se basa en el Evangelio del día de Juan, capítulo 6 versículos del 22 al 29, en el cual se narra que después de la multiplicación de los panes y de los peces, la multitud quería nombrar a Jesús rey, y lo buscaba no sólo para escucharlo sino también por interés, porque hacía milagros. Jesús se retira y cuando lo encuentran, les reprocha: “vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado”. Reflexionando, el Papa Francisco nota estos dos aspectos: por un lado, buscaban a Jesús para sentir como su palabra “llegaba al corazón”, por la fe. Por otro lado, lo buscaban por “interés”. Están también personas buenas, pero con una fe “un poco interesada”. Jesús entonces les reprocha por la poca fe.

Buscar el amor de Dios

Una actitud que se transparenta también con la curación del endemoniado de Gerasa: cuando la gente ve que había perdido los cerdos, piensa que no le conviene, que así perdían dinero y, por lo tanto, le dicen que se vaya. Y nuevamente, con la curación de los 10 leprosos: uno solo vuelve para agradecer, mientras los otros, después de la curación, se olvidan de Jesús. Por esto, Jesús invita a obrar, no por el alimento perecedero sin por aquel que permanece para la vida eterna, es decir, por la “palabra de Dios y el amor de Dios”

Esteban sigue a Jesús sin sopesar las consecuencias

El Papa señala también otra actitud: la de San Esteban que, como se ve en la Primera Lectura (Hechos de los Apóstoles 6, 8-15):

“Seguía a Jesús sin sopesar las consecuencias: esto me conviene, no me conviene… no era interesado. Amaba. Y seguía a Jesús, seguro. Y así terminó. Le tendieron la trampa de las calumnias, lo hicieron entrar allí y así termino lapidado. Pero dando testimonio de Jesús”.

Recordar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida porque nos ama

Tanto la multitud del Evangelio como Esteban siguen a Jesús pero hay dos modos para hacerlo: dando la vida o “con un poco de interés personal”, afirma el Papa. E invita a cada uno a preguntarse cómo se sigue a Jesús, “refrescando la memoria”, preguntándose qué ha hecho Jesús, no en general, sino concretamente en la propia vida:

Y encontraremos tantas cosas grandes que Jesús nos ha dado gratuitamente, porque nos ama: a cada uno de nosotros. Y una vez que yo veo las cosas que Jesús ha hecho por mí, me hago la segunda pregunta: ¿y yo, qué debo hacer por Jesús? Y así, con estas dos preguntas, quizás lograremos purificarnos de toda manera de fe interesada. Cuando veo todo lo que Jesús me ha dado, la generosidad del corazón va y…“¡Si Señor, doy todo!” Y no cometeré más estos errores, estos pecados, cambiaré de vida en esto…” El camino de la conversión por amor: tú me has dado tanto amor, también yo te doy este amor.

¿Interesados o no? Purificar la fe del interés

Finalmente, el Papa reitera la importancia de estas dos preguntas para purificar la fe:

“Ésta es una buena prueba para ver cómo nosotros seguimos a Jesús: ¿interesados o no? Refrescar la memoria: las dos preguntas. ¿Qué ha hecho Jesús por mí, en mi vida, por amor? Y mirando esto, qué debo hacer yo por Jesús, como respondo a este amor. Y así, seremos capaces de purificar nuestra fe de todo interés. Que el Señor nos ayude en este camino”.

Escuche y descargue el servicio con la voz del Papa

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...