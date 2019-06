Homilía del Papa en la ordenacion episcopal de monseñor Lorenzelli Rossi

La tarde del sábado 22 de junio, a las 18:00 horas, el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la Misa de ordenación episcopal de Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi, SDB, Obispo Auxiliar de Santiagio de Chile.

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 22 de junio de 2019

Mons. Lorenzelli, es argentino y hasta ahora era el director de la comunidad salesiana en el Vaticano y capellán de la dirección de los Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano.

A continuación compartimos la homilía pronunciada por el Santo Padre:

Queridos hermanos e hijos,

Reflexionemos cuidadosamente sobre la alta responsabilidad eclesial a la que está llamado este hermano nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre para redimir a los hombres, envió a su vez a los doce apóstoles al mundo, para que fueran llenos del poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio a todos los pueblos y reunirlos bajo un solo pastor, para santificarlos y conducirlos a la salvación.

Jesús: Sumo Sacerdote para siempre

Para perpetuar este ministerio apostólico de generación en generación, los Doce reunieron a los colaboradores y, con la imposición de las manos, les transmitieron el don del Espíritu recibido de Cristo, que les confirió la plenitud del sacramento del Orden. Así, a través de la sucesión ininterrumpida de obispos en la tradición viva de la Iglesia, este ministerio primario ha sido preservado y la obra del Salvador continúa y se desarrolla hasta nuestros días. En el obispo rodeado de sus sacerdotes está presente en medio de vosotros el mismo Señor nuestro Jesucristo, sumo sacerdote para siempre.

Es Cristo, de hecho, quien en el ministerio del obispo continúa predicando el Evangelio de la salvación, es Cristo quien continúa santificando a los creyentes a través de los sacramentos de la fe. Es Cristo quien en la paternidad del obispo hace crecer su cuerpo, que es la Iglesia, con nuevos miembros. Es Cristo quien, con la sabiduría y la prudencia del obispo, guía al pueblo de Dios en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna.

Episcopado: nombre de un servicio no de un honor

Por tanto, acoged con alegría y gratitud a este hermano nuestro, a los que los obispos asociamos hoy con la imposición de manos al Colegio Episcopal.

Ríndanle el honor que se debe al ministro de Cristo y a los dispensadores de los misterios de Dios, al cual se confía el testimonio del Evangelio y el ministerio del Espíritu para la santificación. Recordad las palabras de Jesús a los Apóstoles: «El que os oye a vosotros me oye a mí; el que os desprecia a vosotros me desprecia a mí y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió».

En cuanto a ti, queridísimo hermano elegido por el Señor, nunca te olvides de tus raíces, de tu madre, de tu familia- tus raíces. Refleja que has sido elegido de entre los hombres y para los hombres, has sido constituido en las cosas que conciernen a Dios. Porque «Episcopado» es el nombre de un servicio, no de un honor. El obispo es más responsable del servicio que de la dominación, según el mandamiento del Maestro: «Quien sea el más grande entre vosotros que sea como el más pequeño. Y quien gobierna, que sea como el que sirve». El obispo es un siervo, pastor, padre, hermano, nunca un mercenario.

Sé fiel guardián y dispensador de los ministerios de Cristo

Anuncia la Palabra en cada ocasión: oportuna y no oportuna. Amonesta, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Y a través de la oración -no olvides que la primera tarea del obispo es la oración. Así decía San Pedro el día que creó a los diáconos: «Para nosotros la oración y el anuncio de la Palabra»; un obispo que no ora es un mercenario. Y a través de la oración y la ofrenda de sacrificio por tu pueblo, saca de la plenitud de la santidad de Cristo la riqueza multiforme de la gracia divina.

En la Iglesia que te ha sido confiada, sé fiel guardián y dispensador de los misterios de Cristo, puestos por el Padre a la cabeza de su familia, sigue siempre el ejemplo del Buen Pastor, que conoce a sus ovejas, que las conoce y que no ha dudado en dar su vida por ellas. Cerca del pueblo de Dios, para conocer el pueblo de Dios del que fuiste elegido.

Cercanía con el Pueblo de Dios

Ama con el amor del padre y del hermano a todos aquellos que Dios te confía. Ante todo, sacerdotes y diáconos, son tus colaboradores.

El prójimo más cercano del obispo son los sacerdotes y los diáconos. Cerca de los sacerdotes: ¡muy cerca! Que cuando te busquen te encuentren inmediatamente, sin burocracia: directamente. Pero también sé cercano a los pobres, a los indefensos y a todos los que necesitan acogida y ayuda. Exhorta a los fieles a cooperar en el compromiso apostólico y escúchalos de buena gana.

Vela el rebaño de Cristo

Presta mucha atención a los que no pertenecen al único rebaño de Cristo, porque ellos también te han sido confiados a ti en el Señor. Recuerda que en la Iglesia católica, reunidos en el vínculo de la caridad, estás unidos al Colegio Episcopal y debes llevar en ti la solicitud de todas las Iglesias, ayudando generosamente a los más necesitados.

Y vela con amor sobre todo el rebaño, permanece despierto; vela este rebaño que el Espíritu Santo te pone para dirigir la Iglesia de Dios. Vela en el nombre del Padre, de quien debes dar imagen; en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por quien has sido constituido maestro, sacerdote y pastor; y en el nombre del Espíritu Santo que da vida a la Iglesia y con su poder sostiene nuestra debilidad. ¡Que así sea!

