Homilía del cardenal Carlos Osoro en la fiesta de La Almudena

La diócesis de Madrid celebró el sábado 9 de noviembre la fiesta de su patrona, Santa María la Real de la Almudena, con el lema Con María misioneros en Madrid. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidió la misa solemne en su honor a las 11:00 horas en la plaza Mayor, en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renovó el Voto de la Villa. La eucaristía fue retransmitida por Telemadrid y Cope (999 AM). Foto de Ignacio Arregui, arzobispado de Madrid.

«Recuperemos el encuentro», por el cardenal Carlos Osoro

Queridos hermanos y hermanas: Gracias por vuestra presencia, sois la Iglesia que camina en Madrid y que hoy viene a celebrar la fiesta de la Madre.

Nos hemos reunido un año más para celebrar la fiesta de nuestra Madre en esta advocación de Nuestra Señora la Real de la Almudena. Tiene una historia muy bella en nuestra tradición. Había una imagen de la Virgen María escondida en la muralla, que entonces evitaba la entrada dentro de la villa de extraños o enemigos. Y el gran milagro es que Ella, nuestra Madre, rompió la muralla y se manifestó a quienes vivían en la ciudad. Hasta aquí la historia y la tradición. Pero dentro de esta historia, hay un gran mensaje para nosotros que quiero traducir en tres ideas: abiertos a la acción del Espíritu Santo y unidos, reconciliados e iluminados.

La historia de la presencia de nuestra Madre en nuestra ciudad es hermosa. Quizá alguien ocultó la imagen para librarla de la destrucción. Pero Ella quiere estar siempre fuera, mirándonos, acercándose a nosotros como lo hizo en las bodas de Caná para decirnos con amor y con pasión: «Haced lo que Él os diga». Como Madre buena, cuando estuvo al pie de la Cruz tal como hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado (Jn 19, 25-27), recibió un mandato y una responsabilidad del Señor: «Ahí tienes a tu hijo». En Juan el apóstol y discípulo, tan querido por el Señor, estábamos todos nosotros también queridos y sostenidos por nuestra Madre. Y después se dirigió a Juan y le dijo: «Ahí tienes a tu Madre», pensando en todos nosotros. Una Madre con esta responsabilidad no puede estar escondida y encerrada. Se acerca a sus hijos, nos ayuda, nos muestra su amor, nos dice que no estamos solos. Nos alienta en todos los momentos de nuestra vida. Hoy agradecemos a la Virgen María que siga presente en nuestras vidas en Madrid, que nos acompañe y que nos ofrezca, como buena madre, palabras que alcanzan nuestro corazón.

Santa María de la Almudena rompe el muro para darnos el consejo de abrirnos a la acción del Espíritu Santo y a la unidad. ¡Qué belleza tiene el Evangelio que hemos proclamado! Nos habla de nuestra Madre diciéndonos: «María, la mujer que está». El Evangelio es claro: «En aquel tiempo, junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre». Está junto a la Cruz, estuvo junto a los discípulos en el Cenáculo y la Iglesia nos la sigue presentando como la mujer que está. Estuvo a lo largo de toda la vida de Jesús con Él, y está con la Iglesia desde su mismo inicio. Igual que en la Anunciación, quiere que la Iglesia sepa que «el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombra». Hermanos, no nos mantienen unidos nuestras opiniones o ideas; estas muy a menudo nos separan. Nos mantiene unidos el Espíritu Santo que descendió sobre la Iglesia el día de Pentecostés. «El Paráclito les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho» (Jn 14, 26).

La Virgen de la Almudena salió de los muros para decirnos con claridad que lo que nos mantiene unidos no son las ideas, que pueden ser diferentes, sino la acción del Espíritu Santo. Y en la Iglesia tenemos que vivir abiertos siempre al Espíritu, que lo es de unidad, de amor, de fuerza y gracia. Siguiendo el consejo del profeta Isaías, «mantente alerta y no pierdas la calma; no temas y que tu corazón no se intimide» (Is 7, 4). ¡Cuánta fuerza recibe el Pueblo de Dios cuando siente que se le guía con la fuerza y la acción del Espíritu Santo! Ese mismo Espíritu que puso a María en medio de los discípulos primeros, que sigue estando así con nosotros.

El Espíritu nos da la unidad y nos otorga la alegría. Sí, la alegría y la unidad del Evangelio que trae perdón y justicia; nos hace comensales del Resucitado como esta mañana en torno al altar. Una alegría que da como frutos la unidad, el aprecio al hermano, que brota espontáneamente y produce mil maneras de ayuda mutua. Hoy a María la pedimos que nos guarde de las plagas de la dispersión y del desprecio que son frutos de corazones tristes.

Santa María de la Almudena rompe el muro para darnos el consejo de la reconciliación. Recuperemos el encuentro, la reconciliación. ¡Qué belleza y qué fuerza tienen las palabras que hemos escuchado hace un instante del profeta Zacarías: «Alégrate y goza […] yo vengo a habitar dentro de ti. Aquel día se unirán muchos pueblos […]. Habitaré en medio de ti» ( Zac. 2, 14-17). El instrumento más apropiado para recuperar el encuentro es el diálogo. Despertemos a la capacidad de diálogo. El Señor se hizo hombre, quiso entrar en diálogo con todos los hombres. Y el Señor nos enseñó a dialogar y nos regaló el instrumento para aprenderlo: la oración del padrenuestro. En ella nos hace ver que somos todos los hombres una misma familia, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Para vivir reconciliados debemos reconocernos en lo que en verdad somos y, con humildad, saber pedir perdón a Dios por nos vivir conforme a ello y saber pedir perdón al hermano. Recuperemos el encuentro, la reconciliación, esto es de Dios. Cuando uno recupera la alteridad en el encuentro, empieza a dialogar. Y dialogar supone no solamente oír, sino escuchar. Recuperemos la capacidad de escucha. El otro siempre tiene algo que bueno que dar y yo algo bueno que darle. Es en el encuentro donde se construye una síntesis creativa y fecunda. Dialogar es imitar a Dios, que abrió su diálogo con nosotros enseñándonos el camino de la convivencia.

Es el camino que hizo la Virgen después de haber dicho a Dios «fiat», «aquí estoy», «hágase en mí según tu Palabra». Ella marcha con prontitud a ver su prima Isabel que, en su ancianidad, estaba esperando un hijo. Aquel encuentro nos manifiesta cómo hemos de vivir siempre: saliendo al camino, llevando la vida de Cristo, que hace saltar de gozo a un niño que aún no había nacido y prorrumpir de alegría a Isabel, diciendo: «Dichosa tú que has creído que lo que ha dicho el Señor se cumplirá». La mirada de María, su visita, renovó la esperanza. Ella nos renueva a todos. Para eso salió del encierro de la muralla aquí en Madrid: para renovar nuestra esperanza y decirnos que no estamos solos. Al sabernos mirados por María, nos brota el deseo de estar juntos, reconciliados, encontrándonos para aprender los unos de los otros. Nos brota el deseo de estar como hermanos, como hijos de Dios. Que borremos del corazón todo lo que nos pueda confundir, lo que nos impida ver lo bueno que Dios nos da. Ella, como buena Madre, nos mira a todos, especialmente a los hijos más pobres. Para Ella tienen nombre y rostro y nos dice a nosotros que los miremos y les fortalezcamos el corazón. Cuando nos dejamos guiar por el enfrentamiento y no por la reconciliación y el encuentro, nos estamos dejando robar la esperanza. Nunca dejemos que nos roben la esperanza.

Santa María de la Almudena rompe el muro para darnos el consejo de vivir en la luz. En el Apocalipsis hemos escuchado: «Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios […]. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. […] Todo lo hago nuevo» (Ap 21, 3-5 a). Habrá siempre luz, estaremos iluminados, sabremos elegir bien nuestro camino. La primera morada de Dios con los hombres fue el vientre de la Santísima Virgen María. Ella acogió la luz que ilumina a todo hombre. Ella supo de la experiencia de un corazón que se abre a la luz. Nunca dejemos que nos secuestren la luz. Esa luz que ilumina, que nos abre a los hombres, que nos da a conocer las metas de todos; que nos hace ver que el ser humano es imagen de Dios y que nadie puede destruir una imagen de Dios. No dejemos que nos secuestren la luz que viene de Dios y que garantiza la dignidad del hombre, su pasión por la verdad y por la vida.

Tenemos siempre una tentación: caer en la idolatría, hacernos dioses a nuestro gusto. A menudo tenemos oscuridades en el corazón, oscuridades en la familia, en la ciudad, en el mundo, oscuridades existenciales que muchas veces queremos solucionar con más oscuridades. ¡No os dejéis engañar por luces que no son verdaderas! ¡No os dejéis secuestrar la luz que ilumina siempre y agranda el corazón, los horizontes! Los farolitos que dan luz o lo fuegos artificiales marchan enseguida. Sin embargo, la luz de Dios es mansa, se mete en nuestra vida, nos acompaña, nunca nos deja. Seamos valientes para rescatar la luz. Con la valentía de la Virgen María, que salió de la muralla para seguir diciendo en Madrid e invitándonos a decir: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso hizo grandes obras por mí, su nombre es santo y su misericordia y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– a favor de Abraham y su descendencia por siempre». Sintamos la presencia de la luz de Cristo. Proclamemos con obras y palabras la grandeza de Dios; seamos humildes y con necesidad de luz, no tenemos luz propia. La dicha, la felicidad del ser humano, está en descubrir lo que hace Dios en nosotros. Vivamos de su misericordia, de su amor; descubramos sus obras, veamos y mostremos el auxilio que nos da.

No tengamos miedo a la ternura de Dios que se nos manifiesta y revela en María. Dejaos querer por nuestra Madre. Miremos a nuestra Madre y digámosle con toda nuestra alma: «Madre, tú sabes lo que hace sufrir a los hombres, por eso saliste de la muralla y te manifestaste en Madrid. Sácanos de la superficialidad, haz de Madrid madre que como Tú da vida y no muerte, se ocupa de todos y todos nos ocupamos de los más pobres».

Jesús, el Hijo de Dios y de María nuestra Madre, se va a hacer presente aquí en el altar dentro de unos momentos. En esta plaza Mayor, en las entrañas de Madrid, nos dice: «Mira, mira, no te hagas el distraído, hay gente sin luz, con el corazón roto, dividido y enfrentando, acércate, acércate a ellos». Que nos empuje hacia ellos nuestra Madre. Amén.

Madrid. Infomadrid, 9-11-2019.-