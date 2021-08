Hollerich: «Occidente ha dado a Afganistán sueños pero no ayuda»

El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y presidente de Comece, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, estigmatiza la geopolítica adoptada en Afganistán por Estados Unidos y critica la actitud de la política europea, que tiende a exportar valores que luego no aplica y que ahora impide la posibilidad de corredores humanitarios para los refugiados afganos.

– Eminencia, ¿cómo ven los obispos europeos la actitud cerrada de muchos países de Europa hacia la apertura de corredores humanitarios para las personas que huyen de Afganistán?

«Duele ver la actitud de estos, digamos, hombres y mujeres de la política, porque hay un drama humano y es culpa nuestra, es culpa de la política de Occidente, que primero dio la esperanza a muchas mujeres, pero también a muchos jóvenes: la esperanza de tener un mundo mejor, con educación y libertad, y si das estos sueños también debes hacer algo para ayudar a realizarlos después, es normal.

Europa siempre habla de altos valores, un poco como un maestro del mundo, pero cuando se necesita, cuando es necesario vivir estos valores, entonces no estamos ahí y esto dará una imagen terrible de Europa a la gente que pasa necesidad.

– Según la Comece, ¿cuáles fueron los factores determinantes de la debacle internacional en Afganistán, que vuelve a estar en manos de los talibanes?

Tendría que ir a ver lo que han dicho los analistas políticos, pero creo que antes había un compromiso, que era un compromiso sobre una presencia en Afganistán, pero no con todas las fuerzas posibles, para preparar al ejército afgano, para que este pudiera hacerse cargo de la situación, pero está claro que no funcionó. Quizás no se tomaron las medidas necesarias contra la corrupción en ese país, quizás no se conocían realmente todos los vínculos políticos, pero la política, en Afganistán, era también una política geoestratégica y creo que ahora Estados Unidos quiere dirigir todos sus esfuerzos hacia Asia. Creo que tal vez, a veces, esta geopolítica debe ser implementada, en general, sin embargo, se debe hacer todo lo posible para dialogar con los pueblos, para entender lo que quieren, se deben buscar y encontrar compromisos para salvaguardar las vidas humanas, las vidas de las personas que viven en estos países.

– ¿Es correcto, oportuno, abrir un diálogo con los talibanes en este momento?

Es difícil responder correctamente, se necesitaría mucha información, que no tengo. Pero, en general, creo que Dios actúa en cada hombre, que hay algo bueno en cada hombre, por lo que siempre se puede, digamos, atreverse a dialogar. Pero esto es más bien una actitud cristiana, católica, de ver que el Espíritu Santo está actuando en todo el mundo.