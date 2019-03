Hijas de Santa María de la Providencia: Acogida Cristiana en el Camino 2019

Las Hijas de Santa María de la Providencia han elaborado una propuesta con campos de trabajo con peregrinos en el Camino de Santiago para el próximo verano.

Bajo el título: Todos somos peregrinos ¿Cuál es tu meta?, la iniciativa consiste en una experiencia integral de “evangelización en salida”.

Encontramos a los peregrinos del “Camino de Santiago”, en el “camino” y les indicamos “El Camino”, Jesucristo, indican los organizadores.

La acogida comenzará en Arzúa, a 38 km de Santiago de Compostela.

Madrid, 11 de marzo de 2019 (IVICON).-

