Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Guadix: «Gracias a todos y a las medidas adoptadas no hemos padecido Covid»

Al ser preguntada sobre el carisma de la congregación, la madre Carmen recuerda que «sobre todo es la caridad con los ancianos. Las comunidades de Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen también muchos ratos de oración, necesaria para el trabajo que realizamos. Como ejemplo tenemos a la Madre fundadora, Santa Teresa Jornet, frágil de cuerpo, pero muy fuerte de espíritu, cuya fuerza recibía de los ratos de oración, de su amor a la Eucaristía, de su fe profunda y de la confianza en la providencia divina».

En relación a la pandemia comenta que «en la residencia de Guadix, lo hemos llevado bien, ya que no ha habido casos de Covid, gracias a las medidas que adoptaron desde el comienzo». La madre Carmen agradece a los trabajadores su comportamiento en este tiempo de pandemia, que «ha sido muy responsable». ´Yo sé que en las vacaciones que han tenido, la mayoría de ellos no han ido a ningún sitio porque sabían dónde se tenían que incorporar después al trabajo». También agradece a las familias «su comprensión con las medidas de prevención adoptadas. Gracias a todos y a las medidas adoptadas no hemos padecido Covid».