“Hemos perdido el sentido de la muerte”, se lamenta Lucetta Scaraffia en L’Osservatore Romano

.- “La sociedad de cara a la muerte reflejo de una cultura”, es el título de una tribuna de Lucetta Scaraffia en L’Osservatore Romano del 12 de julio de 2018. “hemos perdido el sentido de la muerte”, dijo ella denunciando los protocolos de uniformidad que niega la realidad de la agonía lo mismo que la fealdad de los hospitales:” … Si un centro comercial es más hermoso que un hospital o un depósito de cadáveres … ¿cuál es el verdadero estado de nuestra cultura? ”

La historiadora italiana señala “lo difícil que es morir en nuestra sociedad”: “Un síntoma obvio nos lo revela (…): la demanda de la eutanasia. Para Lucetta Scaraffia, se trata no solo de “un mero deseo del ser humano que se ha vuelto arrogante controlando todos los aspectos de su vida”, sino una “reacción, incluso si es mala”, en una experiencia cada vez más generalizado: ver cuán difícil es morir para los que están hospitalizados, es decir, casi todo el mundo, debido a los tratamientos administrados de forma muy parecida a una terapéutica implacable “. .

Denunciando “los calvarios terapéuticos, que a su vez desembocan en agonías muy largas, de las personas mayores hospitalizadas”, hizo hincapié en que “nadie quiere desesperadamente mantener en vida a seres humanos, a menudo mayores, que sufren”, sin embargo “estamos en un sistema general que, en cierto sentido, obliga a todos a comportarse de manera insensata”.

De hecho, incluso si los protocolos de tratamiento son esenciales, Lucette Scaraffia señala que “también hay muchos aspectos negativos que penalizan especialmente a las personas mayores”: “Las terapias, de hecho, se proporcionan por igual para todas las edades, y el modelo de persona elegida es el de una persona joven que tiene todas las posibilidades de curación. Aplicar las mismas terapias a un hombre de 90 años puede convertirse en un ejemplo de terapia agresiva”.

Deplorando también “ejemplos opuestos que enfrentan decisiones despiadadas” de malos cuidados, aboga por “una vía intermedia de sentido común, recorrida por médicos … ¿por qué no contar con el apoyo de una comisión de ética para consultar rápidamente, sin demasiada burocracia, pero capaz de comprender la realidad de la vida humana”.

“Hemos perdido el sentido de la muerte en el sentido más profundo de la palabra, de la muerte como momento de verdad y de salvación de toda una vida humana”, se queja la cronista: “en los hospitales, los enfermos, incluso si tienen 90 años, están sujetos a todo tipo de tratamientos como si todavía tuvieran que vivir muchos años, como si su cuerpo fuera fuerte y no estuviera ya debilitado, como si fueran a pelear como jóvenes atletas por su vida. Esencialmente, como si no hubiera muerte. Como si la muerte no los esperara, por un proceso natural que afecta a todos los seres humanos”.

“Entonces, en lugar de reconocer los signos de una muerte inminente, se alienta al paciente a luchar contra el mal, a aferrarse a la vida”, agrega Lucetta Scaraffia, utilizando un “clima de optimismo forzado y falso”.

Y observar: “Dejarlo morir evitando que sufra, evitando las intervenciones que prolongan su agonía como la alimentación por transfusión, sería, por el contrario, justo y apropiado”. Pero esto obligaría a los médicos a admitir que la medicina no es todopoderosa, y los familiares a no ir al tribunal para protestar por la suspensión de ciertos tratamientos. Esto obligaría a todos a considerar la muerte como una eventualidad inevitable”.

“Una conspiración de negación y silencio se está cerrando alrededor del moribundo, quien, como podemos ver por su mirada asustada, le gustaría hablar sobre lo que le espera, de su miedo, tal vez incluso pensar en sus últimas voluntades tampoco se atreve a decirlo, en tal oleada de esperanzas exhibidas”, continúa Lucetta Scaraffia: “todos frente a la muerte estamos llenos de angustia, debemos hablar de ello, pero parece imposible romper el tabú”.

“Afortunadamente, dice la historiadora, en muchos casos, vemos que hay la gracia, que Dios no presta atención a las circunstancias terribles en la que está inmersa la persona que muere: la misma persona que, la noche anterior, parecía aterrorizado , puede transformarse al día siguiente en una imagen de paz, de dulzura para los otros … La cercanía del misterio de la muerte puede enseñar muchas cosas, sobre la muerte y la vida, y es una de las buenas oportunidades para apoderarse de la acción del Espíritu Pero solo si no estamos demasiado ocupados para cerrar los ojos, para borrar todo por miedo. Porque ciertamente es el miedo el que domina el momento, lo que paraliza”.

Lucetta Scaraffia destaca una última paradoja: la fealdad de las morgues y de los hospitales. “Tan pronto como muera, su cuerpo será llevado a la morgue, que se encuentra siempre en el lugar más horrible del hospital, con los muros dañados por la humedad, a menudo al lado del vertedero de basura. El lugar para ir de visita ya es en sí una penitencia, sin mencionar las relaciones que unen a los muertos y el dolor por su pérdida”.

Ella concluye: “Si pensamos que la cultura humana es atestiguada, en sus formas prehistóricas tempranas, por la existencia del culto a los muertos, debemos concluir que, más allá de nuestros objetivos tecnocientíficos, caemos muy bajos. Si un centro comercial, un restaurante, un cine, -ahora solo somos capaces de construir eso-, es más hermoso que un hospital o una morgue … ¿cuál es el verdadero estado de nuestra cultura? Quiénes somos? ¿En quién nos estamos convirtiendo?”.

© Traducción ZENIT, Raquel Anillo

ANNE KURIAN

(ZENIT – 13 julio 2018)

Foto: Hospital De Cuidados Paliativos Laguna © Flickr

