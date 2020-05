Hacia la fiesta de María Auxiliadora

La Familia Salesiana se prepara para vivir con devoción el próximo 24 de mayo. Durante este mes, la web www.mayosalesiano.es ha ayudado a miles de fieles con oraciones, reflexiones, mensajes, recomendaciones de películas marianas, canciones a la Virgen, recursos para los más pequeños y otras iniciativas. Detrás de este proyecto, está la Familia Salesiana en España, que ha trabajado de forma coordinada para animar la vivencia de este mes dedicado a la Virgen María. Además, el espacio se ha hecho eco de otras fiestas salesianas importantes en este mes: el 6 de mayo, Santo Domingo Savio, joven alumno de San Juan Bosco; y el 13 de mayo, Santa María Mazzarello, cofundadora con Don Bosco del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas.

Las redes sociales se han convertido, una vez más, en un espacio propicio para compartir estas iniciativas y otras promovidas por las casas salesianas. Entre ellas, destacan las imágenes de los altares a María Auxiliadora colocados por las familias en sus hogares.

Novena, vigilia y fiesta

Al inicio del mes de mayo, se pusieron en marcha las primeras medidas para terminar con el confinamiento en España. La Novena a María Auxiliadora, del 15 al 23 de mayo, ha coincidido con la vuelta al culto público en los templos. Por ello, en algunas casas salesianas ya se han podido ver las primeras manifestaciones de la devoción de los fieles a la Virgen, siguiendo las medidas de seguridad e higiene estipuladas por las autoridades. Además, algunas parroquias y comunidades salesianas han retransmitido la Novena a través de internet.

La tradicional fiesta de María Auxiliadora en los colegios, prevista el viernes 22 de mayo, se traslada este año a los hogares de los alumnos. Desde los centros, se han propuesto iniciativas como juegos, actuaciones o encuentros virtuales con sus tutores para compartir el espíritu festivo de estos días en la distancia. En algunos casos, se retransmitirán las celebraciones de la Misa en honor a María Auxiliadora a través de YouTube. También los centros juveniles han animado a la participación de niños, adolescentes y jóvenes en las actividades celebrativas de estos días. Y las plataformas sociales han seguido con su labor tomando como referencia a María Auxiliadora.

Las Salesianas han organizado una vigilia virtual, que se podrá seguir a través de las redes sociales en la noche del 23 de mayo, a las 22:00 horas, especialmente destinada a los jóvenes. Una hora más tarde, un grupo de Salesianos Cooperadores ha preparado una oración para dar la bienvenida al domingo 24. Por su parte, los Salesianos compartirán en su canal de YouTube una procesión virtual con imágenes del pasado año. No obstante, por ahora, las manifestaciones de culto en la calle no están permitidas, por lo que este año no se celebrarán las tradicionales procesiones de María Auxiliadora.

En la tarde del domingo 24, a las 17:00 horas, el Rector Mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, presidirá la celebración de una Eucaristía solemne en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. A las 20:30, se rezará el Rosario meditado dentro de la Basílica. A continuación, se trasladará la imagen de María Auxiliadora a la plaza frente a la iglesia, donde el arzobispo de Turín y el Rector Mayor pronunciarán una oración de encomienda a María Auxiliadora. Estos actos se podrán seguir a través de la página de Facebook de la Agencia ANS.

La Virgen de los tiempos difíciles

Don Bosco, fundador de la Familia Salesiana, promovió la devoción a la Virgen María en la advocación de Auxiliadora de los Cristianos. «La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana», expresaba el santo sacerdote turinés en la madurez de su vida espiritual. También en estos tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus, la Familia Salesiana y la Iglesia dirigen sus plegarias a María Auxiliadora para que interceda por toda la humanidad.