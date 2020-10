Ha muerto Myrna Gallagher, fundadora de los Retiros de Emaús

El pasado jueves, 15 de octubre, fallecía en Miami, a los 83 años de edad, Myrna Gallagher, fundadora en 1978 de los Retiros de Emaús. La noticia era confirmada en redes sociales por la parroquia de San John Newman de la localidad de Kendall (Florida) con estas palabras: «Con gran tristeza les anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Myrna Gallagher. Hoy ella está viendo realmente al Señor cara a cara (…). A través de su vida llevó a muchos a Jesús, su testimonio, los retiros, su disposición y especialmente su invitación de siempre: “ven querido/a y hablamos”, siempre dando gozo y esperanza a través de los Evangelios».

Nacida el 30 de marzo de 1937, Gallagher, laica, directora de Educación Religiosa, puso en marcha con un grupo de mujeres de su parroquia una iniciativa destinada a motivar y potenciar la fe de sus feligreses, dando comienzo así a una experiencia que con el tiempo se extendería por la mayoría de países de América Latina e España y de la que se han beneficiado miles de personas.

Concebidos como un retiro de tres días organizado por laicos para laicos, los Retiros de Emaús llegaron a España en 2009 y desde entonces han sido un potente faro gracias al cual han visto la luz muchas personas. Reciben este nombre por estar inspirados en el pasaje evangélico de Lucas en el que Jesús, tras la Resurrección, se aparece a dos de sus discípulos que iban camino de Emaús, que lo reconocieron «al partir el pan». Hasta que no se realizan no sé sabe muy bien en qué consisten, pues una de sus peculiaridades es el factor sorpresa. Quienes los practican no pueden comentarlos, pues la confidencialidad es esencial. «Hay quien desnuda su alma y cuenta toda su vida. Es importante que se sepa que su historia no saldrá de ahí», señala una de esas personas. Se trata de unos encuentros en que se comparten vivencias y testimonios, y cuyo éxito se debe, sobre todo, gracias al boca a boca.

Se da la circunstancia de que Gallagher ha fallecido el mismo día que Larry Barfield, fundador del primer Retiro de Hombres de Emaús.