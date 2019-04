Greta saluda al Papa y le agradece por la defensa de la creación

La joven Greta Thunberg saludó al Santo Padre al final de la Audiencia General de este miércoles, 17 de abril. El Papa por su parte alentó a Greta por su compromiso con el medio ambiente. La joven activista participará el viernes en la manifestación de estudiantes que piden medidas para combatir el cambio climático.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 17 de abril de 2019

“El Santo Padre agradeció y alentó a Greta Thunberg por su compromiso con la defensa del medio ambiente y, a su vez, Greta, que había solicitado el encuentro, agradeció al Santo Padre por su gran empeño en la defensa de la creación”, lo dijo el Director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre el breve encuentro entre el Pontífice y la joven activista sueca, acaecida la mañana de este miércoles, 17 de abril, en el Vaticano, al final de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro.

“Únete a la huelga climática”

Greta, la joven sueca de 16 años que se ha convertido en una verdadera estrella y que dio vida al movimiento internacional de los jóvenes por el clima, salió en tren de Estocolmo el domingo 14 de abril, llegó a Estrasburgo para hablar ante el Parlamento Europeo, de ahí abordó nuevamente un tres hacia Roma, a donde se llegó esta mañana a la estación de Tiburtina. De ahí, un vehículo del cuerpo diplomático la condujo a la Plaza de San Pedro para participar en la Audiencia General. Durante el encuentro con el Pontífice, Greta vestía pantalones negros, zapatillas azul-violeta y camiseta gris, acompañada por un joven que sostenía un paraguas para el sol, desde detrás de la barrera, mostró al Papa, muy sonriente, un cartel blanco con las palabras “Únete a la huelga climática”.

Encuentros en Roma de la joven activista

La agenda en Italia de la joven activista está llena de compromisos: mañana jueves 18 de abril será recibida a las 11 de la mañana en el Senado por la Presidenta Elisabetta Casellati y el viernes 19 de abril participará como ponente en la “huelga por el clima” organizada por los activistas romanos de #FridaysForFuture que se realizará desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Además, el viernes participará en la manifestación de los estudiantes, que comenzará en la Piazza del Popolo de Roma, donde se pide a los Gobiernos tomar medidas efectivas para combatir el cambio climático.

Los jóvenes y el cuidado del medio ambiente

“Hay muchas cosas – dijo Greta – que los jóvenes pueden hacer para mejorar la situación: sobre todo presionar a los que están en el poder y a los adultos, porque ellos son los que pueden tener más influencia. Pero también hay cosas que se pueden hacer de modo individual para cambiar sus hábitos, tratando de vivir de la manera más neutral posible en cuanto a emisiones de carbono. Lo más importante que pueden hacer – alentó la joven sueca – es tratar de comprender la magnitud de la situación, lo que está sucediendo y por qué tienen que luchar para detener lo que está sucediendo. No me importa hacer lo que hago. A nivel personal – observó la joven activista – estoy contenta de hacer algo que es importante, así que me siento necesaria”.

