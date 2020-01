Giovanni Battista Re, nuevo decano del colegio cardenalicio

El cardenal italiano Giovanni Battista Re ha sido elegido nuevo decano del colegio cardenalicio. Su función más destacada es la de anunciar la muerte del pontífice al cuerpo diplomático, a la Santa Sede y a los líderes de los estados. Battista, de 85 años, nació en la región italiana de Brescia, y es doctor en derecho canónico por la Universidad Gregoriana.

Battista ha sido prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente del Pontificio Consejo para Latinoamérica. Desde junio de 2017 es el vicedecano del colegio cardenalicio, hasta su elección como decano que ha tenido lugar este mes.

Enseñó en el seminario de Brescia y más tarde entró en el servicio diplomático de la Santa Sede: sirvió en Panamá e Irán, y más tarde volvió a la Secretaría de Estado en el Vaticano. Es obispo desde 1987 y fue creado cardenal en el año 2001 por Juan Pablo II.

Además, el nuevo vicedecano del colegio cardenalicio es el cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y quien anunció en la plaza de San Pedro públicamente el fallecimiento de Juan Pablo II.

