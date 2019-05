Getafe y Foro Mariano ofrecen servicio en móvies con meditación diaria al Sagrado Corazón de Jesús

La diócesis de Getafe y el Foro Mariano ponenen marcha un servicio para que los fieles puedan recibir en sus móviles una meditación diaria entre el 30 de mayo y el 30 de junio

• En apenas una semana de funcionamiento ya se han inscrito más de 4.500 personas La diócesis de Getafe y el Foro Mariano han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a preparar espiritualmente la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón mediante el envío a los fieles que lo soliciten de una meditación diaria a través de WhatsApp o del correo electrónico. El Foro Mariano, impulsado y presidido por el obispo auxiliar de Getafe, D. José Rico, aprovechará las nuevas tecnologías para mandar a los feligreses un texto o un audio cada día entre el 30 de mayo (el mismo día en que hace cien años el rey Alfonso XIII realizó la Consagración de España al Sagrado Corazón) y el 30 de junio, en que la Diócesis la renovará con un gran acto en el Cerro de los Ángeles. En apenas una semana desde que se ha abierto el plazo de inscripción a esta iniciativa, más de 4.500 personas ya se han apuntado a este servicio, por el que se pueden recibir estas meditaciones en el propio teléfono móvil o en el ordenador personal. Para darse de alta, hay que enviar un correo electrónico a info@foromariano.es, solicit ando recibir una invitación al grupo de Whatsapp, o bien pedirle a alguna de las personas que ya forman parte de él que le haga llegar la invitación correspondiente. También se puede solicitar completando el formulario de contacto habilitado en la página web oficial del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. El Foro Mariano Diocesano ya ayudó a cientos de personas a preparar durante 33 días consecutivos la consagración a la Virgen María durante la pasada Vigilia de la Inmaculada mediante una mecánica similar, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la evangelización. Esta nueva iniciativa se enmarca en este Año Jubilar del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, que será renovada el próximo 30 de junio ante miles de personas en un acto que presidirá en el Cerro de los Ángeles el obispo de Getafe. D. Ginés García Beltrán. La Puerta Santa de la basílica del Santuario del Sagrado Corazón fue abierta el pasado 3 de diciembre y, desde entonces, más de 15.000 personas ya han peregrinado hasta el Cerro de los Ángeles obtener su ‘Corazonada’ y ganar el Jubileo. ______ Gonzalo Castillero Fernández Dpto. Comunicación

Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón Getafe, 30/05/2019.- ____________________________________

