«Gaudete et Exsultate», nueva exhortación apostólica del Papa Francisco

El lunes 9 de abril, a las 12:15 horas, se hace público un nuevo documento del Papa Francisco: la exhortación apostólica «Gaudete et Exsultate», sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo.

La exhortación apostólica será presentada en el Vaticano por el arzobispo Angelo De Donatis, Vicario general de Su Santidad para la Diócesis de Roma; Gianni Valente, periodista; Paola Bignardi, Acción Católica.

Este será el quinto documento de alto rango magisterial del Papa Francisco. A «Gaudete et exsultate», le han antecedido las encíclicas «Lumen fidei» (29-6-2013) y «Laudato si`» (24-5-2015). Y las exhortaciones apostólicas «Evangelii gaudium» (24-11-2013) y «Amoris laetitia» (19-3-2016), esta última, exhortación apostólica postsinodal sobre el matrimonio y la familia. «Gaudete et exsultate» podría llevar fecha de 19 de marzo de 2018, solemnidad de san José.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...