ACTO DE FIRMA CONVENIO “LIBRO SOLIDARIO”

Fundación Sandra Ibarra, el Hospital Ramón y Cajal y Hospital La Paz de Madrid permitirán venta de libros a través de una máquina expendedora en vestíbulos de ambos hospitales

La Fundación Sandra Ibarra ha firmado un acuerdo de colaboración con el Hospital Ramón y Cajal y con el Hospital La Paz gracias al cual se permitirá la venta de libros a través de una máquina expendedora situada en los vestíbulos de ambos hospitales

Se trata de una campaña solidaria, ya que el 50% de las ventas serán donadas a proyectos de investigación frente al cáncer de ambos hospitales

La Fundación Sandra Ibarra, organización sin ánimo de lucro dedicada a la financiación de proyectos de investigación y prevención e impulsora de campañas de sensibilización frente al cáncer, ha puesto en marcha una novedosa iniciativa solidaria en colaboración con el autor Cipri Quintas y los Hospitales Ramón y Cajal y La Paz que le permitirá seguir sumando esfuerzos frente al cáncer.

En el acto de presentación de la campaña, celebrado esta mañana en el Hospital La Paz, han participado Juan José Equiza, director gerente del Hospital Ramón y Cajal, D. Rafael Pérez-Santamarina, director gerente del Hospital La Paz, Dr. Javier de Castro, del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz, Dña. Mariví Collado, cirujana de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal, D. Cipriano Quintas, Dª Sandra Ibarra, D. Juan A. Gutierrez, director comercial de Jofemar y los directores científicos de los institutos de Investigación sanitaria de los hospitales Ramón y Cajal (IrYcis) y La Paz (IdiPAZ), Dr. Alfredo Carrato y Dr. Eduardo López Collazo, respectivamente.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

La campaña “Libro Solidario” consiste en la instalación de máquinas expendedoras de libros en ambos hospitales, a través de las cuáles se comercializarán publicaciones con la finalidad de financiar diferentes proyectos de investigación frente al cáncer dentro de ambas instituciones. El objetivo de esta iniciativa es que el 50% de los fondos obtenidos se dirijan a proyectos de ayuda e investigación del cáncer en estos hospitales.

Por la experiencia personal del autor Cipri Quintas y en agradecimiento a estas instituciones y a sus profesionales, los fondos recaudados por los libros vendidos en el hospital La Paz se destinarán a un proyecto de investigación de cáncer de pulmón de IDIPAZ. En el hospital universitario Ramón y Cajal, los fondos servirán para apoyar a la Unidad de Patología Mamaria.

En el arranque del proyecto serán “Diario de Vida”, libro de la Fundación Sandra Ibarra, escrito por Juan Ramón Lucas y ‘El libro del Networking’, de Cipri Quintas, los dos primeros títulos de la Editorial Alienta (Grupo Planeta), los que estarán disponibles en las máquinas. Más adelante, se irán introduciendo publicaciones de otros autores que quieren participar en esta campaña solidaria.

La elección de ‘El Libro del Networking’ y ‘Diario de Vida’ para este novedoso proyecto no es fruto de la casualidad. Se han elegido “por su especial esencia, ya que dejan un claro mensaje de superación tan necesario para aquellos que afrontan, ya sea como paciente o a través de un ser querido, una enfermedad como el cáncer” y porque” están llenos de mensajes positivos, de amor por la vida, de historias personales que transmiten”.

Se trata de una oportunidad de apoyar algo que nos concierne a todos como es el cáncer, que no sólo está dirigida a los usuarios de los hospitales, sino también a empresas, ya que éstas podrán adquirir el volumen de ejemplares que consideren oportuno para contribuir a la causa.

APOYOS

Esta campaña no habría sido posible sin la colaboración de Jofemar, empresa propietaria de las máquinas expendedoras, quién de una manera absolutamente altruista cede sus servicios a favor de la causa.

También hemos contado con la absoluta implicación y apoyo de la editorial Alienta (Grupo Planeta), quiénes nos han facilitado el camino para lograr llegar a nuestro objetivo.

Otras empresas a las que queremos agradecer su soporte solidario son Everyoneplus y Dm Dima.

SOBRE LA FUNDACIÓN

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer nace de la necesidad de impulsar y coordinar esfuerzos ante esta enfermedad. Sumar voluntades para tejer una red universal, abrir nuevos caminos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y supervivientes de cáncer y financiar programas de investigación, prevención y concienciación sobre la enfermedad son algunos de los objetivos de esta Fundación nacida del compromiso moral de Sandra Ibarra. Su experiencia de años de trabajo frente al cáncer, primero como paciente, después como “activista” ante la enfermedad y su influencia pública y capacidad de diálogo con todos los sectores implicados –incluidas las administraciones-, le otorgan un singular papel de prescriptora que la Fundación canaliza desde hace una década.

Bajo el lema “Llenos de vida”, la Fundación Sandra Ibarra acaba de lanzar su último proyecto, la creación de una Escuela de Supervivientes de Cáncer, que nace con el objetivo de identificar las necesidades físicas, emocionales y sociales de los mismos para poder mejorar su calidad de vida y lograr una atención sanitaria de calidad.

http://www.fundacionsandraibarra.org/

Madrid 16 de abril 2018.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...