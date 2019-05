Fundación REDMADRE: IV Encuentro Influencers & Maternidad

El pasado 9 de mayo Fundación REDMADRE celebró su IV Encuentro Influencers & Maternidad en la sede de Fundación Botín (Madrid), al que asistieron 200 mujeres de notoria influencia en redes sociales.

En la inauguración del Encuentro,, destacó como objetivo del evento que “todas las asistentes conozcan la labor de REDMADRE, para que, si alguna mujer se pone en contacto con ellas a través de las redes sociales pidiendo apoyo, le transmitan un mensaje positivo y le pongan en contacto con esta Fundación y pueda continuar en libertad su maternidad”. Este acto supuso también un lugar de encuentro para que las madres que a diario se tratan a través de redes sociales pudieran desvirtualizarse, conocerse, tratarse y compartir sus experiencias en persona. Además, compartieron esta agradable jornada a través de las redes sociales con el hashtag #Madresqueinfluyen2019.

El primer panel del evento, titulado: ‘Cuidados paliativos perinatales y acompañamiento en el duelo’, estuvo moderado por la periodista Laura Otón, de informativos COPE y codirectora de ‘Hablar en Familia’ de COPE, quien dio paso a la apertura de un coloquio en el que se destacaron los aspectos claves de la muerte perinatal y los cuidados de la madre al conocer que el inicio de la vida será también el inicio de la muerte. En este panel participaron: Regina Cárdenas, doctora en Ginecología y Obstetricia en CUN Madrid, Ana Victoria González Parra, del Hospital Gregorio Marañón, Belén García- Collantes, psicóloga de REDMADRE, Carmen Osorio, autora de la cuenta @nosoyunadramama, e Irene Alonso, de @soyunamadrenormal, quien hizo la presentación oficial de su libro ‘Mi hermanita tiene súperpoderes’, un cuento para explicar a los niños la muerte de un hermano.

La segunda parte del Encuentro estuvo protagonizada por Vanesa Travieso, organizadora profesional, autora de la cuenta de Instagram @Ponorden, y Lucía Simón, formadora de Home Management, un programa que aplica técnicas empresariales a la familia. Las dos intervinieron en panel titulado ‘El orden para la armonía familiar’, que fue moderado por la periodista Laura Peraita, jefa de la sección ABC Familia, del diario ABC.

En los momentos de descanso tuvieron lugar tres corners formativos: uno sobre primeros auxilios del bebé, a cargo de las pediatras de @BabyBe; otro sobre porteo ergonómico y sus beneficios, que fue impartido por María Salmerón (@mimamayanoespediatra), pediatra del Hospital La Paz y Ruber Internacional, además de autora del libro ‘Criar sin complejos’, quien impartió la formación acompañada de El último Koala. El tercer corner sobre, alimentación saludable, estuvo a cargo de Alfredo de Lara y Dolores Zozaya, fundadores de Yammy.

Entre los colaboradores de este IV Encuentro REDMADRE Influencers & maternidad estaban Roció Díaz González, de @teamofotografia, que colaboró con REDMADRE realizando las fotografías del evento. El desayuno fue posible gracias a La Galleta Solidaria (@lagalletasolidaria) quien donó galletas para todas las asistentes con motivos de maternidad. Y María Ibáñez, de Alfombras Étnicas (@alfombrasetnicas), decoró el espacio con sus alfombras y cojines.

Panel 1. ‘Cuidados paliativos perinatales y acompañamiento en el duelo’

Durante este primer panel, Carmen Osorio, con más de 84.000 seguidores en Instagram, contó su experiencia en muerte perinatal con uno de sus 5 hijos. Hizo referencia a la necesidad de que esta realidad deje de estar silenciada. Señaló que: “Es algo que una nunca piensa que le va a pasar, crees que no existe y de repente te das de bruces con una realidad con la que no contabas. Parir muerte es una experiencia muy contradictoria, muy antinatural, porque cuando vas a dar a luz vas a dar a luz vida y cuando te preparas para un parto de muerte es un momento en que puedes tomar decisiones equivocas que te van a acompañar de por vida”. Destacó también la importancia de que haya un protocolo en los hospitales, “en muchos hospitales no hay protocolo y los sanitarios no saben qué hay qué hacer…”. Osorio recordó que cuando estaba en el hospital una persona le comentó que “antes se trataba de ocultar la muerte, pero que habían visto que las mamas que conocen a sus bebés y los ven cierran mejor ese dolor. Fue algo que si no hubiera venido nadie a decírmela a lo mejor yo no lo hubiera pedido y hubiera dado a luz y no hubiera visto a mi hija. Es necesario que haya profesionales, psicólogos, matronas que estén implicados, porque esto pasa y no es una cosa rara, es muy común”.

Por su parte Irene Alonso, cuyo perfil siguen 21.000 personas, es madre de 11 hijos y recordó en este encuentro a una de ellos, Nazaret, con la experimentó la muerte perinatal hace 12 años. Alonso explicó que, por la rareza de su caso, los médicos fueron implacables, sin tener en cuenta sus sentimientos como padres ni su situación anímica. Por ello también le parece “fundamental la formación de los médicos en este sentido, porque sufrimos muchísimo”.

En este sentido, la ginecóloga Regina Cárdena, explicó la Unidad de Cuidados Paliativos Perinatales creada en la sede de Madrid de la Clínica Universitaria de Navarra, que se trata de la primera unidad de este tipo en Madrid y la segunda en España. Señaló que ante una madre embarazada de un hijo que va a ser incompatible con la vida y cuyo caso es ‘raro’, no es momento de pensar que pueda ser interesante para la ciencia, en ese momento “los profesionales tienen que echarse para atrás, porque en esa situación lo importante es que esa mujer es una madre y su hijo es un hijo igual de digno y merece todos los cuidados”.

Panel 2. ‘El orden para la armonía familiar’

En ese coloquio, Vanesa Travieso, de @ponorden, y Lucía Simón, formadora de Home Management, hablaron de cómo el orden ayuda a solucionar conflictos familiares. En este sentido, Simón precisó: “Muchas de las herramientas que se desarrollan cuando uno tiene una buena organización, como la asunción de roles o la comunicación fluida, ayudan a solucionar dichos conflictos”. Por su parte Travieso, dijo que “el hogar y nuestra casa es el sitio más privado, y más importante, donde pasamos tiempo con nuestra familia y amigos, y es donde tenemos que estar mejor. Para hacer de nuestra casa un hogar en el que estemos felices es importante que haya una armonía”.

Amabas invitadas coincidieron en la importancia de implicar a los hijos en la organización familiar y en enseñarles desde pequeños a ordenar y no tener apegos a cosas materiales que no se utilizan. “Si enseñamos a nuestros hijos a ordenar le estamos dando beneficios para cuando sean mayores. Son destrezas que luego se van a llevar al trabajo, a sus relaciones sociales y a todos los ámbitos en los que se muevan”, concluyeron Travieso y Simón.

FIRMA DE LAS FOTOS: Rocío Díaz González. (@pumukiphotography / @teamofotografia)



Cristina Arredondo

Responsable de Comunicación