Fray Abel de Jesús nos da pistas ante las distracciones en la oración

¿Alguna vez te has sentido estacando espiritualmente? Ni para adelante ni para atrás. Bloqueado. Ante los problemas con la oración o el no saber cómo orar, el carmelita fray Abel de Jesús plantea varias cuestiones que pueden ayudar:

– «No hay separación entre el alma y el cuerpo»

– Somos espacio. Los límites entre nuestro cuerpo y el espacio que nos rodea no son tan definidos como pensábamos. Nuestro cuerpo no termina en la epidermis. Nuestro cuerpo está constituido del espacio y del tiempo que nos rodea. Si no hubieraespacio no podríamos tener cuerpo.

– Es complicado hacer oración sin tener en cuenta los factores que nos rodean.

– La arquitectura del comportamiento espiritual es la organización los elementos que nos rodean en un tiempo determinado para impedir que caigamos en cosas que nos perjudiquen y potenciando aquellas que nos ayuden

– Si tú sabes que tienes cierta propensión a dormirte rezando el Rosario pues evita rezar el Rosario en la cama

– Si tienes adición a usar el WhatsApp pues no reces con el móvil. Retirar el móvil del lugar donde dormimos…

– Cuando vayas al trabajo o a la universidad corta la radio para convertir el trayecto en contemplación