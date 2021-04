Fray Abel de Jesús indaga en el trasfondo religioso de la saga Harry Potter

En uno de sus últimos vídeos, el carmelita youtuber fray Abel de Jesús, ahondó en el simbolismo cristiano presente en el mundo ficcional de J.K. Rowling, el universo de Harry Potter.

Una de las sagas literarias más exitosas de todos los tiempos, que atrajo a millones de jóvenes a pasar las horas frente a sus libros, cautivados por las historias que acontecen en Hogwarts, fue ocasión para muchos fundamentalistas para condenar su lectura y ver en estas obras y sus posteriores adaptaciones fílmicas una oda a la magia que «pervertía» los principios del cristianismo.

Nada más lejos de la realidad.

Durante su exposición audiovisual, fray Abel de Jesús trata precisamente de desmitificar algunos fenómenos que se han atribuido a los libros de Potter; empezando por aquellos que creían que Rowling incitaba a prácticas paganas — el carmelita insiste en que se trata de una obra de ficción y no de un documento programático de iniciación a la magia, como se entendió desde algunos sectores de la Iglesia— y continuando por poner en tela de juicio las conclusiones del padre Gabriele Amorth, exorcista del Vaticano, o de la escritora conversa Gabriele Kuby.

Para fortalecer su argumentación, fray Abel de Jesús pone como ejemplo a otro de los grandes autores de ficción católicos, J.R. R. Tolkien, creador de las aventuras de la Tierra Media que conforman los libros de: El hobbit, El Sirmarillion o la trilogía de El señor de los anillos.

A modo de conclusión, para Abel de Jesús hay en Harry Potter hay enseñanzas y valores profundamente cristianos en todos los órdenes. De hecho, Rowling, cristiana por convicción, no quiso hasta ver concluida su obra confesar su fe para no «desvelar el final». En su último libro, Las reliquias de la muerte, además, hay varias citas bíblicas que quedan también recogidas en las dos películas y un desarrollo de los acontecimientos que para el carmelita youtuber tiene paralelismos con Cristo, muerto y resucitado cuando el propio Harry — destripamos la parte nuclear del final— tiene que sacrificarse , dar su propia vida, para vencer al «Que no debe ser nombrado», sobre nombre del sembrador de muerte con el que también se conoce a Lord Voldemort, enemigo de Harry desde su infancia.

Para terminar, en la descripción del vídeo, el carmelita youtuber dejó una cita de san Pablo que resulta tremendamente elocuente: «El último enemigo en ser derrotado será la muerte» (1 Corintios 15, 26).