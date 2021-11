Francisco y Abbas llaman a recuperar el «diálogo directo» como solución al conflicto palestino

El Papa Francisco recibió este 4 de noviembre en el Vaticano al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El encuentro, el quinto entre ambos, duró cincuenta minutos y tuvo lugar en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico. Los principales temas de conversación fueron las relaciones bilaterales y el proceso de paz, este último cada vez más difícil y lejano debido a las intervenciones de Israel en Jerusalén y Cisjordania, donde sigue levantando asentamientos. Tras el encuentro con el Santo Padre, Abbas se reunió también con el secretario de Estado, cardenal Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, arzobispo Paul Richard Gallagher. El día anterior lo hizo con el primer ministro italiano.

«En cuanto al proceso de paz entre israelíes y palestinos, se subrayó que es absolutamente necesario reactivar el diálogo directo para lograr una solución de dos Estados, también con la ayuda de un compromiso más vigoroso de la comunidad internacional», dice el comunicado oficial difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede. La nota reitera asimismo que «Jerusalén debe ser reconocida por todos como un lugar de encuentro y no de conflicto, y su estatus debe preservar su identidad y valor universal como Ciudad Santa para las tres religiones abrahámicas, incluso mediante un estatus especial garantizado internacionalmente».

El Papa y el presidente palestino hablaron también de «la urgencia de trabajar por la paz, evitando el uso de armas, y de luchar contra todas las formas de extremismo y fundamentalismo».

La Santa Sede ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a los dos Estados como solución al conflicto en Oriente Medio. De hecho, el Vaticano reconoció a Palestina como Estado en mayo 2015, con Francisco ya en la sede de Pedro. Palestina tiene embajada abierta ante la Santa Sede desde 2017. Jerusalén —sostiene también Roma— debe gozar de protección internacional como lugar santo de judíos, cristianos y musulmanes. Hasta que ello ocurra, todas las naciones deben respetar el actual statu quo de acuerdo con las resoluciones de la ONU.

«La identidad única de Jerusalén, de interés universal —recordó la Santa Sede en diciembre de 2017 ante las Naciones Unidas— consiste en su carácter especial de ciudad santa, sagrada para las tres religiones monoteístas y símbolo para millones de creyentes de todo el mundo que la consideran su “capital espiritual”. Su importancia va más allá de la cuestión de las fronteras y esta realidad debe considerarse prioritaria en cualquier negociación para una solución política».

«Agresiones israelíes»

La agencia palestina de noticias Wafa ha informado de que Abbas puso al corriente al Papa de la grave situación que se vive en los territorios ocupados «debido a las prácticas agresivas israelíes». Menciona entre ellas «la construcción de asentamientos coloniales sin cesar, demoliciones, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos» de población. Unas acciones unilaterales —se señala— que «socavan aún más la solución de dos Estados y los esfuerzos internacionales para establecer la seguridad y la estabilidad en la región».

El encuentro entre el Papa y Abbas se produce una semana después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya condenado los planes expansionistas de Israel, cuyo nuevo gobierno ha dado luz verde a nuevas colonias en Cisjordania, en tierras que los palestinos reclaman para fundar su Estado.

Durante la anterior presidencia, Estados Unidos lanzó un plan de paz para la región que fue calificado de inaceptable por los palestinos. Con Trump en la Casa Blanca se produjo también el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, lo cual supone un reconocimiento implícito de la soberanía israelí sobre la Ciudad Santa. El actual presidente, Joe Biden, ya dijo durante la campaña electoral que le dio la victoria que, aunque no la comparta, no revocará la decisión de su predecesor. Biden se entrevistó con el Papa en el Vaticano el pasado 29 de octubre, pero la situación en Oriente Medio no formó parte de la agenda del encuentro, que se prolongó por espacio de 75 minutos.