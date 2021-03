Francisco recibe un documento del impuesto yihadista que el ISIS exigió a los cristianos de Irak

Durante el vuelo papal a Irak Francisco ha recibido una copia de la yizia, el impuesto que los yihadistas exigieron a los cristianos y otras minorías religiosas para permanecer en Mosul.

Eva Fernández, corresponsal en Italia y el Vaticano de COPE, ha sido la persona que le ha entregado este documento que prueba la terrible persecución sufrida por los cristianos de Irak durante los años de terror del Estado Islámico, según indica Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). Fernández también ha entregado al Papa varias fotos de casas de cristianos de la ciudad de Mosul pintadas con la letra ‘n’ del alfabeto árabe, para señalar que eran propiedades cristianas expropiadas por los terroristas. La letra ‘nunt’ hace referencia a la palabra “nazareno” que es como se conoce a los cristianos en el Corán.

«Es muy importante que la prensa mundial que acompaña al Papa no pierda de vista quienes son realmente los protagonistas del viaje. Son los cristianos de Irak, que llevan tanto tiempo esperando que un Papa pise sus ciudades. Y como es muy fácil perder el foco y enredarnos que si en cuestiones de seguridad, en que si es oportuno o no viajar a Irak en una pandemia…. La posibilidad de mostrar estos documentos tan impactantes al Papa durante el vuelo sirve para que no perdamos el norte y hablemos de ellos», asegura Eva Fernández a ACN, que ha sido la que ha facilitado a la periodista estos documentos.

El horror vivido por los cristianos de Irak

«Es una muestra fidedigna del horror de un pasado tan reciente. Yo viajo con vosotros hasta Irak y será muy difícil no conmoverme viendo la heroicidad de todas las familias a las que voy a conocer y a las que vosotros ayudáis desde hace tanto tiempo. Hubiera sido imposible encontrarse con ellos si no es por Ayuda a la Iglesia Necesitada y por este motivo os voy a tener muy presentes en este viaje», afirma la periodista, agradeciendo la labor de ACN en ayuda de comunidad cristiana de Irak.

