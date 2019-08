Francisco recibe a 5.000 scouts de Europa

El Papa Francisco pide a los scouts que sean constructores activos de una Europa renovada

El Papa Francisco recibió en audiencia en el Aula Pablo VI a 5000 integrantes de la Unión internacional de los Guías y Scouts de Europa, Federación de Escultismo Europeo, instándolos a ser constructores de sociedades reconciliadas e integradas de una Europa renovada

Ciudad del Vaticano: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-08/papa-scouts-audiencia-europa.html

Un largo y rico discurso dirigió el Papa Francisco esta mañana a los 5000 integrantes de la Unión internacional de los Guías y Scouts de Europa – Federación de Escultismo Europeo, al recibirlos en audiencia en el Aula Pablo VI en el Vaticano.

Francisco les habla con cercanía y les agradece por estar presentes después de un largo camino recorrido para llegar. “¿Están cansados, verdad? Les pregunta. De una cosa estoy seguro: que dentro se sienten más libres que antes. ¿Y qué nos dice esto? “Que la libertad se conquista en camino, no se compra en el supermercado, no llega estando encerrados en una habitación con el celular ….”. “La libertad llega en camino, paso a paso, junto a los demás, jamás solos”.

Cinco modelos a seguir

El Pontífice recuerda que en las cinco etapas del camino que han apenas recorrido, los scouts se han encontrado con “grandes santos”: Pablo de Tarso, Benito de Norcia, Cirilo y Metodio, Francisco de Asís, Catalina de Siena.

Y precisa que estos santos no esperaron algo de la vida o de los otros sino que se confiaron en Dios y se arriesgaron, “se jugaron”; “dieron la vida, no la tuvieron para sí”.

El Evangelio, navegador en el camino de la vida

Partiendo de estos cinco encuentros, el Papa decide dejarles cinco palabras: “no mías”, aclara, “del Evangelio”, “verdadero navegador para el camino de la vida”, renovando al mismo tiempo su invitación a tenerlo siempre consigo.

Cinco palabras de Jesús, simples, pero que son “un programa de vida»: “Den y se les dará”. “Son palabras simples – dice el Papa – que marcan una ruta clara”.

El corazón se entrena con el dar

Francisco nota que hoy se piensa en el “tener”, en el “poseer lo que nos gusta” pero no se está jamás satisfecho, porque “el corazón se entrena con el don. Es el punto de partida de Jesús: “dar». «Inicien a poner en juego la vida”, los exhorta. Dar que significa “levantarse del sofá, de las comodidades” para “ponerse en camino». «Dar quiere decir dejar de soportar la vida y entrar en campo para regalar al mundo un poco de bien”. “Por favor, les pide el Papa, no dejen la vida en la mesita de luz”. Y les recuerda que «Dios los acompaña y está de su parte para que den lo mejor”.

Jesús da lo que ninguna cosa puede dar: sentirnos amados

«Confíense de Jesús», insiste Francisco, porque «Dios no deja con las manos vacías, te libera de las falsas promesas de los consumismos para hacerte libre dentro». «Jesús te hace libre dentro, no fuera, te da aquello que ninguna cosa te puede dar», porque “el último celular” o el “vestido a la moda” no te darán jamás la alegría de sentirte amado y de amar. «La primera cosa es dar: es el secreto de la vida». Porque “la vida se posee solo donándola”.

El Santo Padre les recuerda que “nadie en el mundo puede dar al mundo aquello de lo que está llamado cada uno a dar” porque “cada uno de ustedes es único, precioso a los ojos de Dios”. La invitación del Papa es a “abrirse al otro, vivir para hacer el bien al otro, vivir la hermandad scout: «si vivirán así – afirma – les será dado”. “Porque – agrega – si construyen puentes hacia los otros verán a los demás recorrer esos puentes hacia ustedes”.

Dar para la creación, que no tiene fronteras

El Obispo de Roma recuerda que el “dar” vale también para la creación y advierte que “si continuamos a explotarla nos dará una lección terrible”. Si en cambio “la cuidamos tendremos una casa también mañana”.

“La creación está hecha para conectarnos con Dios y entre nosotros -precisa Francisco – es el social de Dios”, donde podemos “encontrarnos con el otro, con su historia”, descubriendo a un “hermano” con el que habitar en la “casa común”. “Habitar en la creación no tiene fronteras”.

Constructores activos de Europa

Finalmente, el aliento a los scouts a que prepararen «el camino del Señor dondequiera se encuentren”. Un camino, el del Señor, que es «fácil de reconocer», porque “es el que tiene como sentido de marcha el don”, que hace “ir adelante al mundo”; al contrario de la posesión, “que hace volver atrás”. “Eligiendo el camino del don nos convertimos en ciudadanos activos”.

También el amor por Europa que los acomuna no necesita sólo observadores atentos sino constructores activos: constructores de sociedades reconciliadas e integradas, que de vida a una Europa renovada, no protectora de espacios sino generadora de encuentros. Ustedes rovers y scouts de toda Europa tienen esta tarea histórica. Con vuestro camino y vuestros sueños están ya forjando el espíritu europeo.

