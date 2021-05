Francisco pide la suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas para que estas lleguen a todos

«Queridos jóvenes en edad y en espíritu: Reciban un cordial saludo de este viejo, que no canta ni baila como ustedes, pero que cree junto a ustedes que la injusticia y el mal no son invencibles». Así comienza el Papa Francisco el videomensaje que ha dirigido hoy sábado, 8 de mayo, al «Vax Live: The concert to reunite the World», un concierto benéfico organizado por Global Citizen para apoyar la distribución mundial equitativa de las vacunas contra la covid-19.

En él, el Pontífice denuncia «el virus del individualismo» que «nos convierte en indiferentes ante el sufrimiento de los demás», una de cuyas variantes —dice— es un «nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas».

Para el Papa, «las leyes del mercado o de propiedad intelectual» no deben estar por encima de «las leyes del amor y de la salud de la humanidad». Y en este sentido reclama «un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual».

«Evidentemente que estamos viviendo una crisis», añade. «La pandemia nos metió en crisis a todos, pero no se olviden que de una crisis no salimos igual, o salimos mejores o peores. El problema está en tener la inventiva para buscar caminos que sean mejores».

Estados Unidos, a favor; Europa, reticente

El presidente Joe Biden anunció el 5 de mayo que Estados Unidos apoyará la propuesta de suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas que han formulado otros países ante la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea, sin embargo, no parece muy partidaria de esta iniciativa, aunque la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, ha dicho que Los 27 están dispuestos «a discutir cualquier propuesta para afrontar la crisis de forma eficaz y pragmática».

El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vicenzo Paglia, ha calificado la decisión de Biden de «muy sabia». «No solo es una razón de justicia, sino también de sabio interés, en el sentido de que el virus no conoce ni el derecho ni las fronteras. (…) La vacuna es la única forma de vencer la pandemia, pero debe ser para todos y sin discriminación».