Francisco Javier Alonso: «Podemos ser optimistas, la gente responde»

Francisco Javier Alonso Rodríguez es, desde hace dos años, el presidente de Justicia y Paz de España. Y Justicia y Paz lanzó en 2012, con Cáritas, Manos Unidas, Redes, CEDIS y CONFER, la iniciativa «Enlázate por la Justicia», que trata de pergeñar una estrategia conjunta para construir entre todos un modelo alternativo de desarrollo en el que los protagonistas sean las personas empobrecidas. El de «Enlázate por la Justicia» ha sido uno de los testimonios que se ha podido escuchar hoy, 15 de febrero, en el Congreso de Laicos, dentro de la línea temática dedicada al compromiso con el cuidado del planeta.

«Enlázate por la Justicia —nos explica— realiza todos los años tres actuaciones: la primera, una vigilia de oración en toda España; la segunda, un tema de formación para todos los miembros de nuestras asociaciones; y la tercera, un tema de incidencia política. En los últimos años, el tema que hemos abordado y en el que nos hemos centrado ha sido promover el conocimiento de la Laudato si´ y del cuidado de la creación. Ahora estamos deliberando si vamos a seguir trabajando en este tema y tomamos otro camino”.

En el Congreso, «Enlázate…» ha insistido a los participantes en la necesidad de educar en todas las cuestiones relacionadas con el cuidado de la casa común y desde las etapas más tempranas de la vida. «Somos una criatura más de la naturaleza, y estamos llamados a cuidarla», explica Alonso. «Incidimos mucho también en el cambio de los hábitos del consumo, al igual que en el tema de energías renovables, de los residuos, de la protección de la biodiversidad…».

¿Cómo estamos respondiendo como sociedad a todos estos retos, habiendo, como hay tantos intereses creados? ¿No es reacia la gente a un cambio en sus hábitos de consumo y, sobre todo, a dejar de consumir tanto? “Yo creo que debemos mirar la actitud de la gente con esperanza. ¿Cuántas encíclicas se han escrito y, sin embargo, no las conocen ni los curas? Y sin embargo esto no ocurre con la Laudato si´, que ha sido bien acogida y tiene un prestigio enorme entre las organizaciones ecologistas”, responde el presidente de Justicia y Paz. Y añade: “Cuando propones a la gente que debe vivir en paz con la naturaleza y en armonía con todo lo creado, no se sorprende. ¡Si vivir así es lo fundamental del cristiano! Y los jóvenes se suman a estas iniciativas. No cabe duda de que hay unos intereses enormes, pero creo que podemos ser optimistas por la respuesta de la gente».