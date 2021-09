Francisco: «Gracias a la vacuna estamos saliendo de esta fea pesadilla»

«Gracias a la vacuna estamos volviendo a ver poco a poco la luz», y estamos saliendo de esta «fea pesadilla» de la pandemia. Así, el Papa Francisco ha reiterado su convicción sobre la importancia de una campaña mundial de vacunación en el mensaje introductorio del libro «Más allá de la tormenta», que recoge la entrevista realizada al periodista Fabio Marchese Ragona.

En la charla con el periodista, el Papa agradece a los científicos y a los médicos e invita a la gente a «encontrar la calma tras la oscuridad de la enfermedad».

El verdadero reto «es esforzarse para que todas las personas del mundo tengan el mismo acceso a la vacuna, para que no haya “caprichos” en la elección de la dosis más famosa y, sobre todo, que sea gratuita para quien la necesite y no algo de lo que se pueda sacar un beneficio fácil». La vacuna, de hecho, «puede salvar muchas vidas, no lo olvidemos y no olvidemos lo que la historia nos ha enseñado con otras malas enfermedades del pasado».

Intentar superar la tormenta de la pandemia, explica el Papa, significa volver a la esperanza de «encontrar la paz tras la oscuridad de la enfermedad»; como Abraham, «que en un momento de desconfianza, en lugar de pedir el hijo prometido que no llegaba, se dirigió a Dios para que le ayudara a seguir esperando. No hay nada más hermoso: la oración para tener esperanza, porque la esperanza nunca defrauda».