Francisco en la audiencia general: «El peor enemigo se esconde en nuestro corazón»

Durante la audiencia general de este miércoles en el interior de la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco ha alentado a todos los fieles a confiar en Cristo, «que nunca nos deja solos, ni en este tiempo difícil». Continuando el ciclo de catequesis sobre las Bienaventuranzas, el Pontífice ha profundizado en su catequesis en la sexta: «Dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios». Francisco explicó que para «ver a Dios» necesitamos una «maduración decisiva».

No es necesario cambiar de gafas o de punto de observación, ni cambiar de autores teológicos que me enseñan el camino: «¡Hay que liberar el corazón de sus engaños! Este camino es el único. Cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde a menudo en nuestro corazón». El santo Padre explicó que «la batalla más noble es contra los engaños interiores que generan nuestros pecados. Porque los pecados cambian la visión interior, cambian la evaluación de las cosas, te hacen ver cosas que no son ciertas, o al menos que no son tan ciertas».

En su saludo en lengua española, el Papa ha querido pedir al Señor que «nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su Providencia en los sucesos de la vida cotidiana. Y tengamos presentes, en estos momentos de prueba y oscuridad, a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren, y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad».