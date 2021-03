Francisco en el 500 aniversario de la Evangelización de Filipinas: «La alegría se ve en su pueblo»

El Papa Francisco ha querido celebrar hoy en la Misa presidida en la Basílica de San Pedro el 500 aniversario de la evangelización de Filipinas.

Durante su homilía, retransmitida al igual que el resto de la ceremonia por Vatican News, agradeció a los católicos del país asiático la alegría con la que llevan su fe a todo el mundo y a las comunidades cristianas, exhortándoles a no detener, a pesar de las actuales circunstancias, la labor de llevar la Buena Nueva a los demás.

«El fundamento de nuestra alegría no es una bella teoría sobre cómo ser feliz, sino que es experimentar el ser acompañados y amados en el camino de la vida».

A juicio de Francisco, considera a este pueblo como una comunidad alegre, reconfortada por el Evangelio. «Se ve en sus ojos, en sus rostros, en sus cantos y en sus oraciones». «A Dios le gusta llevar la alegría de la fe con un servicio humilde y escondido, valiente y perseverante». «No detengan», aseveró el Pontífice, dirigiéndose a los fieles filipinos, «la obra de evangelización, que no es proselitismo». El anuncio cristiano que han recibido «hay que llevarlo siempre a los demás», ocupándose «de los que están heridos y viven en los márgenes». Como el Dios que se entrega, también la Iglesia «no es enviada a juzgar, sino a acoger; no a imponer, sino a sembrar; no a condenar, sino a llevar a Cristo que es la salvación».

«Una Iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega por el mundo es hermosa y atractiva»

En una homilía centrada en el amor de Dios a los hombres, manifestado en la figura, obras, milagros y vida de Jesús, ha animado a anunciar el Evangelio sin miedo, con alegría y con la firme voluntad de servir y amar. Cumpliendo todo esto, dice Francisco, «podrán conseguir que se diga también de la Iglesia: “¡ha amado tanto al mundo!” Una Iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega por el mundo es hermosa y atractiva. Que así sea, en Filipinas y en cada lugar de la tierra».