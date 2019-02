Francisco: el hacker de Dios: un libro para dialogar con los hijos en forma virtual

Ya está a la venta el libro: Francisco el hacker de Dios. Inspirado en todos los mensajes que su santidad el Papa Francisco ha dado a los jóvenes, especialmente sobre el uso adecuado del teléfono, tablet y redes sociales

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 14 de febrero de 2019

2019.02.14 libro Francisco el hacker de Dios

Su autor Clemente de León cuenta a Vaticannews que “Francisco el hacker de Dios” es el quinto libro relacionado con el tema de los delitos contra la niñez en el mundo cibernético especialmente en las redes sociales. Para escribirlo desde el 2012 empezaron este trabajo de investigación, visitaron más de 500 instalaciones educativas, encuestado a más de cuatro mil docentes, trabajado con casi cien mil padres de familia, parroquias y grupos juveniles, doce mil estudiantes de 12 a 16 años aproximadamente, lo que les permite tener un concepto bastante amplio de lo que está pasando en el mundo virtual de nuestros jóvenes. Aunque si como dice Clemente, estos resultados no son un número determinante, sin embargo, les da una idea de cómo es el comportamiento en el mundo virtual especialmente en las redes sociales, de los jóvenes en Centro América, y realizando estas investigaciones descubrieron datos espeluznantes, que como padres de familia, nos ponemos el interrogante qué estoy haciendo por mi hijo.

Clemente de León nos habla sobre los riesgos que sufren los jóvenes en internet

El Papa Francisco y su diálogo con los jóvenes

Lo que verdaderamente inspiró este libro A Clemente de León, fue el llamado del Papa Francisco hizo en su discurso a los participantes en un congreso sobre la dignidad del menor en el mundo digital, en octubre del 2017. Las palabras del Papa cuando se dirige a los jóvenes, tocando el tema con ellos del cyberbulling, han sido como una especie de bálsamo para Clemente y su grupo de trabajo. Pues hasta ahora, han sentido que han tocado este tema y han trabajado solos y contra corriente, porque en el mundo pastoral este es un tema muy marginal, en el istmo centroamericano, hay temas de mayor importancia como el hambre, la violencia, la pobreza, la migración, y los temas virtuales quedan rezagados y se le asignan pocos recursos.

“Cuando escucharon el mensaje del Papa con el vocabulario cibernético como ciberbullyng, grooming y sextorsión”, Clemente dijo que se sintieron muy motivados a publicar este libro. Después de estos años de investigaciones y luego de haber publicado cuatro libros anteriores, Clemente de León consideró que era el momento adecuado para este trabajo, el equipo tenía ya la madurez adecuada para publicar un libro desde la Iglesia y para la Iglesia, ya que los títulos anteriores fueron promocionados en las Iglesias y grupos juveniles, pero faltaba algo específico que diera respuestas a las necesidades particulares de las parroquias y pastorales. El título del libro, la palabra Hacker es un poco controversial. Según Clemente es porque se le da un concepto errado a la palabra hacker…

Clemente de León nos habla sobre los riesgos que sufren los jóvenes en internet

Leyendo el libro, a pesar de estar lleno de conceptos y códigos cibernéticos, que sólo los jóvenes conocen, sin embargo, es una guía para los adultos, para entrar poco a poco en ese mundo y entrar en comunicación con nuestros hijos. ¿Quién es el autor del libro “Francisco el hacker de Dios”?

Clemente De León, es el director de la empresa Balboa.Sur, tiene un profesorado en ciencias religiosas de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y una licenciatura también en Ciencias Religiosas, Estudios en sicología educativa y cínica, y peritaje forense digital a nivel académico. Es padre de familia de dos hijos adolescentes. Católico. Experto en temas de ciberseguridad, hiperconectividad y sexoconectividad escolar. Más de 25 años de experiencia docente. Ha escrito 8 libros. Conferencista reconocido por más de 300 empresas.Ofrece sus conocimientos, sobre todo a niños y jóvenes, hablando un mismo idioma virtualizado. Ofrece herramientas a estudiantes, docentes, y pastorales para prevenir al máximo todo tipo de Ciberbullying.

El libro responde a la interrogante del Papa Francisco

En el libro de Francisco el Hacker de Dios, Clemente y su equipo tratan de responder la interrogante que se hace el Papa siempre en este congreso sobre los derechos del niño en el mundo virtual donde se preguntaba qué es lo que hay en el internet, con qué se encuentran los niños allí, el libro trata de dar una respuesta al Papa a una pregunta que él obviamente la hace para mostrarnos el camino, porque los adultos, los centros educativos, todos, le hemos dado la espalda al mundo virtual.

El libro fue impreso en diciembre del 2018, lastimosamente no alcanzaron a la JMJ en Panamá, pero los autores saben que llegarán a muchos eventos de jóvenes, a muchas pastorales, y a muchas comunidades que requieren un apoyo y requieren herramientas para conversar con la familia o la parroquia, para conversar con los adolescentes y los chicos sobre el tema de las redes sociales, sobre el sexting,la pornovenganza etc…

Este libro ya está teniendo la aceptación de la Iglesia en Guatemala, para comenzar el prólogo lo hizo Mons Victor Hugo Palma, secretario de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Guatemala, obispo de Escuintla, escribió el prólogo del libro, además fue leído por el Nuncio apostólico de Guatemala, Mons. Nicolás Thevenin, porque como dijo el autor quería que este libro saliera de dentro de la Iglesia, que hiciera parte de la misma. Además, el pasado 8 de febrero Clemente presentó el libro a la Conferencia Episcopal, y ya hay más programas para llevar el libro por todo el país.

Como padres de familia nos aterra todos estos conceptos, me viene automático preguntarle a Clemente como alcanzar todo este nuevo idioma, como entender hasta qué punto tu hijo está en medio de una de esas adicciones qué hacer

Clemente de León nos habla sobre los riesgos que sufren los jóvenes en internet Fotos

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...