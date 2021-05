Francisco dispone una visita apostólica a la archidiócesis de Colonia

El Papa Francisco ha dispuesto este 28 de mayo una visita apostólica a la archidiócesis de Colonia, según ha informado la propia sede germana. El motivo: investigar los errores cometidos por sus pastores —el cardenal Rainer Maria Woelki, el hoy arzobispo de Hamburgo Stefan Hesse y los obispos auxiliares Dominikus Schwaderlapp y Ansgar Puff— en el manejo de los casos de abusos sexual protagonizados durante años por clérigos y laicos vinculados a sus instituciones. El Santo Padre ha encargado esta tarea al cardenal Anders Arborelius OCD, obispo de Estocolmo, y a Johannes van den Hende, obispo de Rotterdam y presidente de la Conferencia Episcopal Holandesa. Los visitadores apostólicos realizarán su tarea en la primera quincena de junio.

Woelki ha acogido el anuncio con «satisfacción». «En febrero ya informé al Santo Padre en Roma de manera exhaustiva sobre la situación en nuestra archidiócesis», ha dicho antes de subrayar que apoyará el trabajo de los visitadores «con total convicción».

En una declaración institucional en la página web de la archidiócesis, el arzobispo dice que el trabajo de los visitadores permitirá obtener «una visión sobria y diferenciada» de la situación y reevaluarla. Desde la distancia, indica, no se puede captar con precisión lo que está ocurriendo. «Es conveniente que el cardenal Arborelius y el obispo Van den Hende pasen próximamente por la archidiócesis y lo examinen todo detenidamente. (…) Tengo la profunda convicción de que, como cristianos, no podemos ganar el futuro si no nos ocupamos del pasado».

Para el cardenal, la visita proporcionará «información valiosa» sobre lo que se hizo mal y lo que falta por hacer. En su opinión, es importante que haya «un mayor diálogo» con los fieles, algo que «no es tan fácil en este momento porque, como en todas partes de la sociedad, tenemos una fuerte tendencia a la polarización. Como cristianos, tenemos que superar este veneno de polarización».

Monseñor Woelki no está pasando por su mejor momento. En la última semana 140 feligreses de una parroquia de Düsseldorf han firmado una carta abierta en la que le piden que no vaya a administrar el sacramento de la Confirmación a sus jóvenes, como tiene previsto, y que envíe en su lugar a un representante. Le reprochan su actuación en el caso de dos sacerdotes que pasaron por esa parroquia y cometieron abusos.

El informe sobre los abusos, presentado en marzo

El arzobispo de Colonia participó el pasado 18 de marzo en la presentación del «Informe independiente» sobre los abusos cometidos en su archidiócesis entre los años 1975 y 2018. El trabajo, de 800 páginas, fue elaborado por un bufete de abogados e identificó a 202 presuntos abusadores. Hubo al menos 314 víctimas. Más de la mitad de los casos (el 55%) fueron cometidos sobre menores de 14 años. Dos de cada tres los perpetraron miembros del clero, y el resto laicos que trabajaban para la Iglesia. Los abusos de índole sexual representan aproximadamente la mitad, mientras que el resto son casos de maltrato verbal o físico.

La investigación exoneró a monseñor Woelki de haber ocultado casos, pero dejó en mal lugar a su predecesor, el también cardenal Joaquim Meisner (fallecido en 2017) y al arzobispo de Hamburgo y exvicario general de Colonia Stefan Hesse, quienes habrían tenido conocimiento de decenas de casos que no habrían tratado correctamente. El arzobispo Hesse presentó ese mismo día su renuncia el Papa Francisco. La diócesis de Hamburgo anunció el 29 de marzo que el Santo Padre le había concedido «un descanso» y que asumía la administración ordinaria de la sede de manera provisional al vicario general, Ansgar Thim.

El pasado 26 de mayo, el cardenal Woelki nombró por primera vez a una mujer, la teóloga Carmen Breuckmann-Giertz, para asumir la dirección de los estudios de formación al sacerdocio y al diaconado.