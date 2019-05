Francisco aclara la situación de monseñor Zanchetta, habla del C9 y valora el encuentro sobre abusos

“El mundo no funciona sin las mujeres” afirmó el Papa Francisco para referirse a la importancia del rol de las féminas en nuestra sociedad, tema de gran importancia social y especialmente relevante en el pontificado de Francisco.

El Santo Padre ha concedido una entrevista para Televisa, medio de comunicación mexicano, cuya transcripción ha ofrecido hoy, 28 de mayo de 2019, Vatican News en español.

Abusos en la Iglesia

Después del importante encuentro en el Vaticano de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, el pasado de febrero con el Papa Francisco para trabajar sobre la prevención de los abusos sexuales en la Iglesia, el Pontífice revela que “le quedó un sentimiento de comunión eclesial muy grande”, y matiza: “El Papa con los obispos”.

“Después –continúa– me quedó la seriedad con que tomaron esto, sino el primer día, algunos el segundo, ya cuando se dieron cuenta de que las papas quemaban. Una cosa seria, fue muy seria, muy bien llevada. Los resultados de reflexión”.

En esta línea, el Pontífice indica que “estamos en un proceso” y asegura que su política “es abrir procesos”. Así lo explica: “Estamos en un proceso bueno, que va a ser controlado, cada seis meses, etc. Acá esto en los documentos está”.

Línea seria, como Pastor

Sin embargo, el Santo Padre confiesa que le causó tristeza que algunos medios o algunas personas no entendieran bien su discurso final “Evidentemente que el porcentaje de sacerdotes que han caído en esto forma parte de todo, una corrupción mundial en la pedofilia, es de terror ¿no? es de terror… Y por eso quise que todos tuvieran las estadísticas de Unicef, de las Naciones Unidas, las más serias, las estadísticas serias. Lo cual no quiere decir que ‘ah, como todos lo hacen, no es para tanto’. ¡No! Aunque fuera uno solo y lo digo, es monstruoso, ¡es monstruoso! El cura tiene que llevar a Jesús a un chico. Y con eso lo destruye, lo sepulta. Esa es la gran monstruosidad. Que es más grave que todo lo demás”.

En cuanto a las pautas finales, el Papa aclara que ese discurso lo hizo “lentamente”, ha rezado y “pidiéndole a Jesús que me ayudara a dar línea seria, que hablara como Pastor, no como conclusión de un congreso. Y eso es inspirador también”.

Filtros de información en el Vaticano

Valentina Alazraki le plantea al Papa Francisco la posibilidad de que exista “corrupción” en la Iglesia, dado que no siempre llega al Pontífice toda la información acerca de los casos de abusos o investigaciones sobre cardenales o obispos.

Francisco responde que “evidentemente hay que arreglarlo y hago los esfuerzos para arreglar cuando hay esas cosas”, sin embargo dice que “no siempre es corrupción así… a veces es estilo curial – sí, que en fondo hay una ley de corrupción – pero es un estilo que hay que ayudar a corregir y se trabaja bien, mis colaboradores trabajan bien con esto”.

Aclara que sus colaboradores son “gente leal, que se mueve para esto, pero… evidentemente el hecho es verdad: llega una información que no responde a la realidad. Sí, después alguno dice, ‘sí, nosotros habíamos informado, habíamos dicho…’. Sí, pero… la verdad es que en los dossier preparados no estaba eso porque la mayoría acá tampoco lo conocía, ninguno de mis colaboradores, ni el Secretario de Estado, ni el encargado de los asuntos con los Estados conocía esas cosas”.

Concluye el Papa: “El Señor nos ayuda, se está trabajando bien, incluso el diálogo con las personas abusadas en Chile funciona muy bien, a algunos los he recibido acá, o sea, se dieron cuenta que la Iglesia los quiere y que está dispuesta a poner punto final a ese asunto y con todo lo que cuesta, con todo lo que cuesta de esfuerzo y también de oración y pedir al Señor que me ilumine para no equivocarme y en este nombramiento, en este otro”.

De C9 a C6

El Consejo de Cardenales asesores del Papa Francisco ha pasado de 9 a 6. Así lo explica el propio pontífice: “El cardenal Pell obviamente que está preso y está condenado, bueno apeló, pero está condenado. El cardenal Errázuriz ya no podía seguir ahí, era obvio. Y el cardenal Monsengwo ya cumplía 80 años. Y entonces, bueno, razones de edad. Quedó con 75 Rodríguez Maradiaga porque es el coordinador y Bertello, que tiene más de 75 porque es el gobernador. Del gobernador y del coordinador no puedo prescindir”.

Caso Zanchetta: “No quedé quieto”

Mons. Gustavo Óscar Zanchetta renunció como obispo de la diócesis de Orán, en Argentina, en julio de 2017. El Papa Francisco, tras aceptar su renuncia, le hizo venir a Roma, y tras pasar un período en tratamiento psiquiátrico en Madrid (España), más tarde, lo nombró Asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) el 19 de diciembre de 2017, cuando aun “no había surgido ningún cargo de abuso sexual”, aclaró Alessandro Gisotti, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 5 de enero de 2019. “Las acusaciones de abuso sexual se remontan a este otoño”.

El Papa Francisco explica ante la petición de Valentina Alazraki qué ocurrió con Mons. Zanchetta: “Económicamente era desordenado pero mal manejo económico no tuvo por las obras que ha hecho. Era desordenado pero la visión es buena. Y empecé a buscar la sucesión. Una vez que estuvo el obispo nuevo, en diciembre del año pasado decidí hacer la investigación previa de las acusaciones que había. Designé al arzobispo de Tucumán y la Congregación de Obispos me propuso varios nombres, yo llamé al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, le hice elegir y dijo lo mejor es el arzobispo de Tucumán para esto. Claro, mitad de diciembre Argentina es como mitad de junio acá, o sea, las fiestas y después, enero y febrero es como julio-agosto acá. Pero algo hicieron. La cosa es que ahora hará quince días me llegó. Ya llegó oficialmente la investigación previa. La leí, y ví que era necesario hacer un juicio”.

Así, Francisco relata que pasó la responsabilidad a la Congregación de la Doctrina de la Fe, quienes están haciendo el juicio. Así, aclara que “el Papa no tiene que andar publicando todos los días lo que está haciendo, pero no quedé quieto desde el primer momento de este caso. Hay casos que son largos, que esperan más, como éste y explico el porqué, porque no tenía los elementos o por ‘h’ o por ‘b’, pero hoy está ya en juicio en la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Chile

Asimismo, la periodista mexicana, veterana en el Vaticano, preguntó al Santo Padre por el complicado viaje a Chile, en enero de 2018, donde se le criticó mucho por defender la inocencia del Obispo Juan de la Cruz Barros Madrid, de la Diócesis de Osorno, acusado de encubrir al padre Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales, por lo que más tarde, el Papa pediría disculpas a las víctimas y a las personas afectadas.

Mons. Juan Barros Madrid, nombrado obispo de Osorno en 2015, fue acusado de haber tenido conocimiento del abuso sexual de su antiguo mentor, Fernando Karadima, mientras era seminarista. El Obispo Karadima fue condenado por abuso sexual y psicológico por el Vaticano en 2011, y sentenciado a retirarse a un monasterio para una vida de “oración y penitencia”, sin ninguna misión pastoral, mientras que los hechos fueron prescritos para el Justicia chilena.

Previamente, el superviviente de los abusos de Karadima se había a reunido varias veces con el Papa. La primera fue en Chile, un viaje apostólico (enero 2018) que quedó marcado por el dolor y la desconfianza a la Iglesia. Esos días, los medios de comunicación de todo el mundo retrataban las calles de Santiago con gran ausencia de fieles la capital de Chile.

Construir puentes, en lugar de muros

En relación a la situación del muro que Trump construyó en la frontera con México, el Obispo de Roma recordó que ya conocimos el muro de Berlín y que el hombre ha vuelto a caer en el mismo “hoyo”.

Para Francisco, los muros en EE.UU, en Ceuta y Melilla, o en cualquier parte del mundo resultan algo “cruel”, pues “separar a los chicos de los padres va contra el derecho natural”.

Además, afirmó que “quien construye muros termina prisionero” de ellos y que para defender a los territorios también se puede utilizar un puente, político y cultural, pues “quien construye puentes fraterniza, da la mano, aunque se quede del otro lado”.

Política creativa

Con respecto a la crisis humanitaria generada por la aglomeración de migrantes en el territorio mexicano, que genera conflictos y problemas de xenofobia, el Papa denuncia que es un problema mundial fruto de la economía de mercado pura imperante, que, para la humanidad, no funciona.

Contra esta problemática, el Papa exhorta a los políticos a ejercer su trabajo con creatividad “Sean creativos en la política, una política de diálogo, de desarrollo. Del compromiso”.

Narcotráfico

Valentina Alazraki pidió al Santo Padre que manifestase su parecer ante la opinión de aquellos que defienden que para acabar con el narcotráfico conviene pactar con los responsables del mismo.

Francisco alegó que esto era algo que le “suena mal”: “Es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo… ósea hay pactos que no se pueden hacer. El pacto político debe hacerse por el bien del país”.

Igualmente, añadió que se debe llegar a un acuerdo político “entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la Iglesia también” que ayude a resolver los graves problemas de la sociedad.

Violencia contra las mujeres

La periodista de Televisa interrogó al Santo Padre sobre la cuestión de la violencia a la mujer y los feminicidios. En este sentido, el Papa subrayó que las mujeres se encuentran en un “segundo lugar” y todavía hoy nos sorprendemos, por ejemplo, si son ganadoras de un Premio Nobel.

Esta concepción global hace que las féminas se conviertan con mayor facilidad en esclavas y en víctimas de violencia hasta el punto de llegar a la muerte.

El Papa calificó a las mujeres como “luchadoras” y “geniales”. Siempre dispuestas “a cubrir la debilidad, a salvar la vida” y puso como ejemplo que le impresionaba las colas de mujeres que observa cuando visita las cárceles y las féminas de Paraguay que lucharon por su patria.

Del mismo modo, quiso terminar la entrevista recordando a Rocío y Grecia, dos mujeres que han sufrido la violencia en sus respectivas vidas y que “pasan sin dejar el nombre pero dejan la semilla”. Pidió a los telespectadores “que en algún momento hagan un ratito de silencio en su corazón” y “piensen en tantas mujeres como ella”, como Rocío y Grecia.

Abusos

En referencia a la cumbre sobre los abusos, el Papa ha respondido a las críticas que señalaban que había culpado al diablo y explicó que ese no fue todo su mensaje, sino que es solo una parte de un largo discurso.

Además, matizó que la pedofilia es una cuestión que, efectivamente, no puede entenderse “sin ver el espíritu del mal ahí. Soy creyente y Jesús nos enseñó que el diablo es así”.

Igualmente, el Pontífice contó que la Iglesia actúa como madre también con los abusadores, que castiga, pero, al mismo tiempo, no olvida que esa persona es su hijo: “Una madre, sí, por ahí castiga, tolera, pero sigue siendo hijo. Y la Iglesia tiene que castigar, tiene que poner penas serias – en eso estamos todos de acuerdo”.

China

Al final de la entrevista el Papa conversó con la comunicadora sobre la visita reciente de dos obispos chinos, uno de la Iglesia oculta y otro de la llamada Iglesia nacional. “Ya reconocidos como hermanos vinieron acá a visitarnos. Es un buen paso ese. Ellos saben que tienen que ser buenos patriotas y cuidar a la grey católica”, expresó.

Por otro lado, el Pontífice contó el camino de acercamiento que ya se está recorriendo en esta nación asiática, dentro del campo cultural y de la educación, con el Pabellón del Vaticano abierto en China y la aceptación de profesores católicos en la universidad.

Con Rosa Die Alcolea

Larissa I. López

(ZENIT –28 mayo 2019).-

