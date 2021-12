Francisco a los jóvenes de Tierra Santa: «Sean fieles a su historia, miren al horizonte»

En un videomensaje dirigido al Christian Media Center durante su reciente visita a Chipre, el Papa Francisco habla desde el corazón a los jóvenes de Belén y Tierra Santa. Con sus palabras, el Pontífice los invita a mantenerse fieles a las raíces en la tierra donde nació Jesús y a mirar siempre al horizonte: «¡Dios no defrauda, ustedes pueden hacer grandes cosas!».

Les dice: «Os quiero saludar desde Chipre. Estoy cerca de ustedes, en la otra orilla. Pienso mucho en ustedes. Ustedes que están en Tierra Santa, un lugar de peregrinación al que, lamentablemente, con la peste de la covid se le ha quitado demasiado. A veces uno no sabe qué hacer, a veces tienen la idea de que aquí no hay futuro, miran a ver si voy a otro lado, la disconformidad… Por favor, no se permitan esos pensamientos oscuros».

Además, les pide que miren adelante porque siempre en la vida hay un horizonte. «Podemos hacer dos cosas: mirar al suelo o mirar al horizonte. Prueben a mirar el horizonte. Siempre es una promesa más allá, y cuando la promesa está pagada por la Palabra de Dios no defrauda nunca. La esperanza no defrauda, Dios no defrauda».

Compromiso con la tierra

Además, les pide que se comprometan con su tierra: «Comprométanse con su tierra, comprométanse con su patria, comprométanse con su historia. Y lleven adelante esa vocación humana que Dios les dio. No bajen las manos, miren siempre adelante, no pierdan la ilusión de construir, de llevar adelante a su pueblo, a sus raíces, su riqueza cultural, su riqueza religiosa».

˜Formar una familia es difícil, sí, en la situación actual, pero no pierdan la ilusión, la esperanza no defrauda. Y en esta víspera de Navidad, quién iba a pensar que ese chiquillo que estaba allí era el hijo de Dios. Los magos lo intuyeron, y se la jugaron», destaca.

Juéguensela

Por último, dirigiéndose a los jóvenes dice: «Por eso te digo: En medio de la pobreza, en tiempo de guerras, de límites, de aduanas, falta de libertad, piensen en el pesebre de Jesús. Y así como Él desde un pesebre hizo lo que hizo, también ustedes en situaciones conflictivas pueden hacer cosas grandes. Apuesten por el futuro, juéguensela. Y van a ver cómo Dios les va a bendecir».