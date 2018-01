Foro económico de Davos: oportunidad para un desarrollo humano integral, escribe el Papa Mensaje del Papa al Foro económico de Davos: es necesario dar una nueva dirección al destino del mundo, frente al aumento de la pobreza. Por esta razón hay que poner al hombre en el centro de la economía y poner en práctica políticas económicas que favorezcan la familia

María Fernanda Bernasconi – Ciudad del Vaticano Salvaguardar la dignidad de la persona humana es un objetivo central. Especialmente ofreciendo a las personas oportunidades que sean reales para alcanzar un desarrollo humano integral y poniendo en práctica políticas económicas que favorezcan la familia. Lo escribe el Papa Francisco en el Mensaje firmado el pasado 12 de enero en la Ciudad del Vaticano, y dirigido al Profesor Klaus Schwab, economista y empresario alemán fundador del Foro Económico Mundial. El Mensaje Pontificio fue leído por el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Ante el incremento de la distancia socio-económica, el aumento de las diversos tipos de pobreza y las nuevas formas de esclavitud, el Santo Padre pide que los modelos económicos sigan la ética “del desarrollo sostenible e integral”, que coloque a la persona humana y sus derechos en el centro. “ Usen la inteligencia artificial y robótica al servicio de la humanidad ” Para dar “una nueva dirección al destino de nuestro mundo”, el Papa Bergoglio se refiere a la inteligencia artificial, a la robótica y a las innovaciones tecnológicas, afirmando que deben emplearse al servicio de la humanidad y en favor de la protección de la casa común; en lugar de hacerlo, al contrario, “como prevén lamentablemente algunas evaluaciones”. El Pontífice pide que no se permanezca en silencio frente al sufrimiento de millones de personas. Y escribe que sirve una responsabilidad que implique a todos, “creando las condiciones adecuadas” a fin de que todas las personas vivan de manera digna. Que el mundo empresarial rechace la cultura del usa y tira También recuerda que el mundo empresarial tiene un potencial enorme para llevar a cabo cambios sustanciales, especialmente si rechaza esa “cultura del usa y tira” y apunta a aumentar la calidad de la productividad, creando nuevos puestos de trabajo, respetando las leyes que lo regulan, combatiendo la corrupción y promoviendo la justicia social con una distribución ecuánime de los beneficios. Tomar decisiones audaces para hacer que progrese el bien común “Este es el momento de dar pasos valerosos y audaces para nuestro amado planeta”, se lee en el Mensaje del Papa, puesto que las decisiones tomadas serán decisivas para el mundo de mañana. Los valores auténticos deben ser la brújula para un futuro más seguro, que incentive la prosperidad de todos. En suma, el Pontífice manifiesta su esperanza de que el Foro Económico de Davos se inspire en el deseo de hacer que el bien común progrese. Mensaje del Papa al Foro económico de Davos

