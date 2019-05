Foro de la Familia celebra su XX aniversario y estrena logo «En junio de 1999 se fundó el Foro de la Familia para dar voz y respuesta desde el asociacionismo civil a las necesidades reales de la familia en España. Dos décadas después, las familias siguen siendo las grandes olvidadas y es fundamental la implicación de cada uno de nosotros para cambiar la situación» «Lanzamos un nuevo logo que represente lo que es el foro: Un bocadillo de diálogo con una familia dentro, es decir, un lugar de diálogo donde la familia pueda verse reconocida y representada. Se ha buscado un estilo joven, desenfadado, que muestre el proceso de rejuvenecimiento de la estructura que comenzamos hace un año en nuestro equipo». Ignacio García-Juliá, presentó el nuevo logo con el que esta organización ha comenzado a celebrar el XX aniversario de su fundación. Madrid 6 de mayo de 2019. El presidente del Foro de la Familia., presentó el nuevo logo con el que esta organización ha comenzado a celebrar el XX aniversario de su fundación. «En junio de 1999 se fundó el Foro de la Familia para dar voz y respuesta desde el asociacionismo civil a las necesidades reales de la familia en España. Dos décadas después, las familias siguen siendo las grandes olvidadas y es fundamental la implicación de cada uno de nosotros para cambiar la situación». García-Juliá consideró importante «recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y para qué. Pues bien, somos una asociación de asociaciones, de implantación nacional y de carácter apartidista y no confesional, que reúne a las principales asociaciones que defienden la familia, la vida y la libertad de los padres para educar a sus hijos». Desde su creación, el Foro ha sido el principal promotor de las grandes reivindicaciones y marchas en defensa de la familia (Junio de 2005), de la libertad de los padres para educar a sus hijos (Noviembre 2005), en defensa de la vida (2009, 2011, 2014,…), y recordando con campañas y congresos internacionales que «el matrimonio sí importa». Formado operativamente por una red de voluntarios en todas las provincias españolas, participa también muy activamente en las redes sociales con campañas periódicas sobre los temas reseñados o que estén en ese momento de actualidad. Familia, Vida y Libertad de Educación

«El Foro, pues, somos todos. Todos somos necesarios y más en esta nueva etapa. Por eso, llamamos a colaborar con el Foro a todas aquellas familias que sientan que hoy la familia, la vida o la libertad se ve amenazada por unos poderes que continuamente promulgan leyes que pretenden arrinconar a los padres como si fueran meramente unos ‘guardadores’ de ciudadanos que no deben intervenir en la educación y que deben organizarse cómo y cuándo se les diga. La fuerza del Foro está precisamente en esa adhesión voluntaria y altruista que le proporciona la fuerza que hoy tiene». Tras dos décadas de andadura, ha llegado el momento de actualizar y rejuvenecer nuestras señas de identidad. Como primera de ellas, se está produciendo un relevo generacional en todas las estructuras del Foro para dar paso a familias jóvenes que añadan un nuevo impulso a la labor que realizamos. Acompañando a ese ‘rejuvenecer’, también hemos modificado nuestra imagen de marca, ahora más juvenil, más fresco y menos formal. En él se recogen los miembros de una familia dentro de un bocadillo que puede representar su vocación de diálogo y comunicación y su inmersión en los que hoy representan las redes sociales para difundir nuestro mensaje. Por último, Javier Rodríguez, director general del Foro, anunció «como pistoletazo de salida a los actos de conmemoración y para acercarnos a las familias jóvenes, y no tan jóvenes, hemos organizado una gran fiesta campera el sábado 8 de junio, en una finca cercana a Madrid, donde pasaremos el día entre buena gente, música, barbacoa, castillos hinchables, market place, etc, y de la que iremos informando en nuestra web y redes sociales». Para más información o concertar entrevistas:​

Departamento de Comunicación



prensa@forofamilia.org Foro de la Familia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...