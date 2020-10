«Fomentemos la caridad», el plan pastoral para este año en Jaén

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, presentó el plan pastoral para la diócesis este curso 2020-2021, que lleva por título «Fomentemos la caridad». La sala de prensa del obispado fue el lugar elegido para retransmitir el evento, evitando así el contacto físico y el reunir a un numeroso grupo de personas de distintas localidades, como se ha hecho durante los años anteriores.

«Este año, en el que fomentamos la caridad,— explicó Rodríguez Magro— esa cercanía del amor de Cristo se hace más explícita porque va en busca de la persona herida, en busca del marginado, del pobre, en busca de los problemas de la sociedad». En este sentido, el prelado añadió que «nos hemos estado preparando en los años anteriores para que lo que este año proponemos tenga la autenticidad, que salga de una experiencia cristiana consolidada».

Asimismo, el prelado expresó que «cuando decimos fomentemos la caridad, decimos que la caridad la venimos viviendo cada día, pero hay ocasiones en la que necesitamos un fomento especial. Necesitamos que la caridad se desarrolle en las comunidades cristianas y sea una consecuencia de fe y se convierta en una experiencia de conversión y encuentro con Cristo resucitado. Hay que hacerlo con imaginación y creatividad en la caridad».

La caridad es para todos

El obispo de Jaén quiso recordar que «La caridad no es solo patrimonio de los voluntarios de Cáritas, si no que lo hacen siempre en nombre y en representación de la comunidad que los envía a esta misión». Y añadió, «el ejercicio de la caridad no es hacer cosas, es atender a personas; es acercase a personas; es entrar en la vida de las personas. Pero no nosotros, porque esto lo hacemos siempre en nombre de Cristo, llevando en nosotros la vida de Cristo; el amor y la misericordia de Cristo; llevando en nuestras vidas el espíritu de las Bienaventuranzas. En este año el primer servicio será el descubrir quién somos, porque es más importante ser que hacer, y haremos bien si somos de verdad hombres y mujeres que descubren a Cristo en el prójimo».

Por su parte, el Vicario de Evangelización, Juan Ignacio Damas, explicó los cinco ejes sobre los que se trabajará este año, que es un camino trazado por todos los que han participado en la elaboración de este documento diocesano.

Se pretende, reavivar y fortalecer la estructura de Cáritas. A la vez que se ahonda en el proceso formativo de los miembros de los equipos de Cáritas. Del mismo modo, se promoverá la oración y la experiencia espiritual profunda en los equipos de Cáritas. También, a lo largo de este curso se pretende coordinar los colectivos y grupos dedicados al servicio de los pobres o a la pastoral social. Y por último, conocer los otros servicios diocesanos que forman parte, junto a Cáritas de la Vicaría de Caridad y Acción Social.

Trabajo sinodal

Para concluir la presentación, tomó la palabra el Vicario de Caridad y Acción Social, Juan Raya Marín, quien fue el encargado de explicar las Delegaciones, Secretariados y Servicios que trabajan en sinodalidad dentro de la Vicaría.

En este sentido, Raya explicó los servicios de acogida, animación del territorio, empleo, economía social, personas sin hogar, mujer, reclusos, mayores, infancia, drogadicción y cooperación que se prestan desde Cáritas diocesana de Jaén. Del mismo modo, desgranó la labor de otros servicios diocesanos que trabajan por dar respuestas a las necesidades de la sociedad, a través de Asociaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada; el PROSAC; CECO; Movimiento Cultural Cristiano; Manos Unidas o Fundación Don Bosco; Proyecto Rajab, entre otros.

El Obispo de Jaén, finalizó la presentación retomando el uso de la palabra para recordar que hay que reunirse en las parroquias y comunidades para, primero rezarlo, pasarlo por el corazón y por la fe. Después conocerlo a fondo, para después, aplicarlo y por último, completarlo. «Este año nos debe servir para poner el amor de Dios en el mundo», concluyó Don Amadeo.