Firmas ante la muerte de Juan del Río

Desde la revista ECCLESIA hemos querido recoger en nuestro último número algunas de las firmas que trasladan el más profundo sentir por la muerte de Juan del Río, arzobispo castrense, que falleció el 28 de enero. José Manuel Lorca Planes, José Mª Gil Tamayo, Rafael Ortega, Luis Manuel Romero y Rafael Barbudo ponen letras a un homenaje al que fuera presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.

Un número especial

Además, en las páginas de este número ofrecemos las palabras del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española en su funeral, en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas, en la intimidad familiar, y con representación institucional, en el que participaron el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid; el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid; el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla; y el nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Auza, además de arzobispos, obispos y obispos auxiliares que han podido despedir a un pastor «bueno» y «amable». El cardenal recordó́ la labor de Del Río en su trabajo en el arzobispado castrense desde el año 2008, «una Iglesia que peregrina en medio de las tormentas, del sufrimiento, de la escasez de clero, de la fragilidad y de la pobreza».

Por eso, pidió que «Dios conceda la paz, la esperanza y el consuelo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas» para que el Señor os recompense «por todo el cariño con el que habéis acompañado a vuestro arzobispo en la salud y en la enfermedad».

La revista hace un recorrido en el arte literario del prelado andaluz para dirigirse a jóvenes, adultos y ancianos, a unos y a otros. Cada día desde 2018, entre las 7.30 y las 9.00 horas, el arzobispo publicaba un tuit entre los desvelos del mundo, los sinsabores de la vida, la información transformada en formación y la propuesta de alegría y esperanza de Jesús. Porque la Iglesia en salida, ahora, pasa por ser una Iglesia digital, como hemos experimentado desde marzo de 2020. Aunque nada se pueda equiparar al encuentro personal y físico, al tú a tú de una mirada que traspasa las entrañas, las redes sociales han sido y son una verdadera plaza de comunicación.

La portada

«Estad siempre alegres». Esa era la recomendación que Juan del Río nos hizo durante los meses más duros de la pandemia. Por eso, la portada de este número pretende ser un homenaje «a quien nos acompañó a lo largo de esos meses a través de las redes sociales, donde cada mañana al empezar el día tenía una palabra amable y un mensaje de esperanza». Ese mensaje nos lo transmitió a lo largo de su servicio y entrega a la Iglesia, también a nuestro proyecto como presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Transmitir la alegría en tiempos de dolor no es fácil y por eso, el pastor nos animaba a no languidecer, porque la muerte no es el final, porque el final solo es Dios y la esperanza de resucitar en Él y con Él. Dios triunfa sobre las crisis hostiles, incluso cuando parecen grandiosas e invencibles y nos ofrece en los momentos de incertidumbre y miedo la única esperanza inquebrantable.