Fernando Vidal: «Las religiones son la mayor aventura del ser humano»

El sociólogo Fernando Vidal Fernández, director del Instituto Universitario de la Familia y profesor de la Universidad Pontifica Comillas (Madrid), comenzó su intervención hablando de la movilidad y diversidades, planteados como desafíos en las sociedades de nuestro tiempo.

«Las relaciones son cada vez más diversas cuando el mundo lo que necesita es revincularse».

La reflexión de Vidal ha girado en torno al cambio drástico en el eje histórico de la civilización. A su juicio, la Modernidad estaba guiada por la unificación –declinada como integración, mundialización o equidad, entre otras formas-, pero en el siglo XXI, para poder seguir avanzando hacia la unidad, es imprescindible resolver profundos desafíos que afectan al ser de las cosas.

«El sujeto del siglo XXI tiene que gestionar su identidad, sus pertenencias y sus proyectos en un entorno cada vez más móvil. En un entorno que le hace levantarse de sus raíces».

Es entonces cuando el profesor de la Universidad Pontifica de Comillas ha hablado de la obligada reflexividad individual y social. «Cada sujeto interactúa en entornos fluidos y masivamente plurales. Es por tanto clave comprender la propia cosmovisión y las tradiciones ajenas —inclusive las religiones— y usar las fuentes de racionalidad para comprendernos», ha dicho Vidal en un discurso cargado de conceptos y referencias, algo atropelladas a consecuencia del poco tiempo para desarrollar cada una de las propuestas durante su intervención.

La diversificación y personalización, la autorreferencialidad, el crecimiento de la realidad virtual, la destradicionalización, el construccionismo, la crisis ecológica, la capacidad mediática de los simulacros y falsas noticias, la tecnocracia, la modificación genética o el transhumanismo, nos ponen, tal y como recoge Vidal, ante la necesidad de discernir, personal y colectivamente, con mayor profundidad y universalidad, el ser de cada cosa.

Es en ese momento cuando el sociólogo ha marcado una pauta fundamental, tomando distancia con el posicionamiento de Giovanni Sartori, indicando que «la multiculturalidad no es suficiente. No basta con estar al lado del diferente. Tampoco la empatía basta. Es necesaria la co-culturalidad. Comprender al otro hasta el punto de crear algo en común con él, conociendo su perspectiva de una forma profunda». El movimiento por el conjunto de espacios y creencias no asegura que puedas hacer crecer tus propias raíces.

« El 84% de seres humanos de este planeta creen en alguna religión »

La fraternidad cosmopolita, y aquí es cuando ha citado la encíclica Fratelli tutti, se encuentra ante grandes preguntas progresivamente problematizadas: ¿qué es ser hermano? ¿Cuál es la condición humana? ¿Qué es el otro?

«La gran desvinculación que ha sufrido el planeta durante las últimas décadas, no es meramente una pérdida de lazos comunitarios, sino una crisis antropológica de la persona, la relacionalidad y lo humano».

Tal y como ha recogido en un sucinto resumen de su intervención, «las religiones, espiritualidades y sabidurías aparecen como las mayores fuentes y experiencias de religación y alteridad radical, solidaridad intergeneracional o apertura y complejidad. Son la mayor aventura del ser humano. Sus enseñanzas y su estudio nos prepara para un mundo más complejo, reflexivo, abierto y fraterno».

Es por tanto, que bajo los criterios expuestos por Fernando Vidal durante su intervención, «el curriculum de la enseñanza de Religión debe dar capacidades teóricas y prácticas para reflexionar sobre el propósito de la propia vida y la existencia humana». Y ese trabajo debe ser transversal, creando un espacio de diálogo compartido con el conjunto del alumnado para construir la fraternidad a la que nos invita el Papa Francisco.

