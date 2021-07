Fernando García se despide de la archidiócesis de Burgos, «ha sido un privilegio formar parte del presbiterio de Burgos»

El Papa Francisco ha nombrado este 1 de julio al sacerdote Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol. El nuevo obispo ha sido hasta ahora el vicario general de la Archidiócesis de Burgos. Por este motivo ha comparecido en Burgos junto al obispo burgalés, Mario Iceta.

Iceta ha comenzado su intervención afirmando que «el Santo Padre quiere hacernos un nuevo regalo en este año jubilar. Tenemos un nuevo obispo presbítero de nuestra iglesia. Tenemos la suerte de tener un clero excelente y bien preparado. Don Fernando es un hombre de fe, un hombre de Dios, castellano profundo en su modo de ser y un infatigable trabajador».

Fernando García ha señalado que «desde ayer estoy atravesando un autentico Domingo de Ramos lleno de alabanzas, aclamaciones y vítores. El teléfono ha hervido en estas últimas horas. Seguro que también llegaran momentos de Viernes Santo en los que espero y deseo estar tan bien acompañado en la esperanza de que al final siempre la pascua y él tiene la última palabra. Gracias a todos por estar aquí en este momento tan importante y significativo. En mi vida y mi vocación. En mi respuesta a la única llamada del señor. Como podéis imaginar son muchos los sentimientos que hoy alberga mi corazón y que quisiera compartir un poquito con cada uno de vosotros».

Tras agradecer a todas las personas que le han acompañado hasta donde está hoy, ha querido declarar que «ha sido un privilegio formar parte del presbiterio de Burgos. Hemos promovido imaginación pastoral y os quiero dar las infinitas gracias, igual que al personal de la curia con el que he colaborado y me he sentido tan a gusto».

«Hoy el Papa Francisco me ha nombrado obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Hoy les saludo muy felizmente, y les digo que les llevo ya en el corazón y quiero ser pastor a imagen del único pastor. La diócesis de Mondoñedo se sitúa en el norte de Galicia y tiene raíces muy antiguas. Mi ordenación episcopal será el 4 de septiembre en Mondoñedo. El 5 de septiembre en la concatedral de Ferrol celebraré la Eucaristía, dos citas a las que estamos invitados y en la que estará presente la diócesis de Burgos».

La rueda de prensa ha finalizado con declaraciones de Mario Iceta, que ha afirmado que «Fernando, esta es y siempre será tu casa. Organizaremos la infraestructura para que quien quiera ir a Mondoñedo pueda hacerlo para acompañar al nuevo obispo».