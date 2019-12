Fernando Bonete, seleccionado para el encuentro internacional The Economy of Francesco

El profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete Vizcaíno, miembro del Consejo Editorial de ECCLESIA, acaba de ser seleccionado como uno de los 500 jóvenes de todo el mundo que participarán en el encuentro internacional The Economy of Francesco. El evento, convocado por el Papa Francisco, reunirá del 26 al 28 de marzo de 2020 en Asís (Italia), a líderes internacionales, premios Nobel y jóvenes profesionales y emprendedores para reflexionar acerca de una nueva economía centrada en la persona y abrir nuevos espacios de desarrollo en tiempos de incertidumbre.

La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, junto con el CEU Institute for Advanced Management (CEU IAM) y profesores de las tres Universidades CEU ya están trabajando para preparar este encuentro con la celebración de un ciclo de ponencias y grupos de trabajo de los que extraer conclusiones para presentar en Asís el próximo mes de marzo.