Feminismo materialista y género, por Alfonso V. Carrascosa

Hacía tiempo que no se oían voces disonantes, pero ha vuelto a ocurrir: mujeres feministas que ven en las nuevas ideologías relacionadas con la orientación sexual una amenaza para sus personas. Y no, las voces no provienen de colectivos sistemáticamente atacados por el materialismo, si no de colectivos mayoritariamente inspirados en ideologías materialistas, herederos ideológicos del Frente Popular. Mujeres del Partido Feminista y Comisiones Obreras han hecho sonar con fuerza la voz de alarma.

Pero no es de ahora no. Históricamente fue el movimiento feminista el que se opuso frontalmente contra la prostitución, la pornografía, y todo el movimiento ideológico contrario a respetar la figura del a mujer.

Así comienza el comunicado emitido en vísperas de la Inmaculada Concepción por el Partido Feminista de España:

Habiendo tenido conocimiento esta Comisión de que se están desarrollando diversas estrategias organizadas por el lobby gay y sus acólitos, dirigidas a imponer en la sociedad el discurso queer, con las consecuencias nefastas de lograr la legalización de los vientres de alquiler, la aceptación de que los menores que se declaran transexuales puedan proceder a tratamientos médicos y quirúrgicos para cambiar de sexo, y la invisibilidad de la mujer como categoría , viene a declarar lo siguiente…

Se puede empezar más alto, pero no más claro, pero esto no es todo. Más adelante, después de rechazar palmariamente tales objetivos, calificándolos de propaganda ideológica, de afirmar que dichas campañas están realizando cosas como la ley en el País Vasco que permite las terapias dirigidas a cambiar de sexo a menores sin necesitar siquiera un informe psicológico previo; la presentación en el Parlamento de Extremadura de una ponencia redactada por una menor de 8 años declarándose transexual y pidiendo que su preferencia sea suficiente para proceder a los tratamientos médicos y quirúrgicos pertinentes, y últimamente el anuncio del partido Podemos de que va a presentar una proposición de ley que califica a los padres y madres de “progenitores gestantes” y “progenitores no gestantes”, a fin de regular los permisos de parentalidad, entre otros beneficios sociales, indica que en el fondo los únicos fines de todo son:

1º.- Invisibilizar a las mujeres . El lenguaje utilizado en los últimos años por una parte de las recién llegadas a las filas del feminismo pretende eludir referirse al sujeto mujer…Esta transformación de los términos adoptada a partir del posmodernismo tiene como objetivo olvidar las categorías antropológicas …2º.- Sustituir el feminismo, tanto en su teoría como en su práctica por la teoría queer, que niega la existencia de hombres y mujeres y que afirma que solamente existen sujetos que pueden cambiar de una conducta y una apariencia masculina a otras femeninas, indistintamente . 3º.- Las consecuencias nefastas de que se vaya imponiendo esta ideología, con la perversa complicidad de las Universidades Y SUS EJECUTORAS LAS PROFESORAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE TRATAN “EL GÉNERO” COMO UNA CATEGORÍA APARTE DE LA MUJER, DESEXUALIZANDO A LOS SERES HUMANOS, ESTÁN SIENDO :…a) Lograr la legalización de los vientres de alquiler. Los homosexuales tienen como un objetivo importante poder alquiler úteros femeninos para producir niños o niñas que quieren conseguir para su propio disfrute como un objeto más que añadir a sus posesiones . b) Convencer a la sociedad de la legitimidad de que el deseo de cambiar de sexo , y de apariencia corporal, expresado por menores, incluso de 4 años, es perfectamente atendible y proporcionado. c) Considerar a las mujeres seres prescindibles, excepto para la procreación de niños, para lo cual utilizan a las mujeres pobres que son las únicas que se ven obligadas a prestar semejantes “servicios” …

El comunicado concluye indicando que:

En consecuencia, La Comisión Política del Partido Feminista de España se opone públicamente a aceptar la ley del País Vasco sobre transexualidad, se niega a apoyar la proposición de ley estatal de Podemos sobre el mismo fin y denunciará ante el Defensor del Menor la presentación en el Parlamento de Extremadura del niño que expuso una ponencia pidiendo que a los 8 años pueda ser tratado médica y quirúrgicamente para convertirse en niña.

Por su parte Comisiones Obreras afirma:

… Se están difundiendo los principios de teorías que impactan sobre los derechos de las mujeres y se están incorporando como base para articular la negociación colectiva sin ningún análisis colectivo. Este hecho se constata en los contenidos de la multiplicidad de guías…sobre la diversidad de género. Las propuestas de estos documentos se fundamentan en la afirmación de que la identidad de género, concepto totalmente subjetivo, individual, mutable e incomprobable, es prevalente e innato frente al sexo biológico, hecho del que se niega su existencia y del que se afirma que es algo asignado al nacer. Para ser consecuentes con estos planteamientos, se transforma el lenguaje de forma que desaparece la palabra sexo y se utiliza género en su lugar creándose una gran confusión terminológica, desaparece la palabra mujer (categoría que nos define, basada en el sexo) salvo cuando se trata de mujeres trans, y se buscan circunloquios para denominar los acontecimientos relacionados con la naturaleza sexual de las mujeres, como todo lo relativo al embarazo y la maternidad, de ahí que se hable de personas gestantes… Anular el concepto sexo y sustituirlo por la noción de género, entendida como una autopercepción individual y emocional … Lo fluido de la identidad de género tiene consecuencias de desprotección de la mujer… CCOO… debe conservar la independencia …sin sucumbir al subjetivismo y a la política de la satisfacción de los deseos…

Se deduce de lo subrayado que las nuevas ideologías no tienen base científica alguna y califica de perversa la actitud del mundo académico y por extensión el científico de dar cobertura a semejantes planteamientos. Se señala que una herramienta es la manipulación del lenguaje para crear confusión…quitar la palabra sexo y poner género es la estrategia para dar a entender que hay estudios científicos de género, algo que los mencionados comunicados indican sin discusión que es algo absolutamente subjetivo e indemostrable frente a la realidad de la sexualidad…En algunos países nórdicos ya se está de vuelta de todo esto que ahora los políticos en funciones y sus socios deberían hacerse mirar seriamente, escuchando la voz de sus propios colectivos feministas.